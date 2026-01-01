Оповещения от Киноафиши
Айка мен Адеканың жаңа – жылдық хикаялары
Киноафиша Айка мен Адеканың жаңа – жылдық хикаялары

Спектакль Айка мен Адеканың жаңа – жылдық хикаялары

Постановка
Театр кукол в Астане

О спектакле

Жаңа жыл қарсаңында Адеканың сырқаттанып қалуы, оның әпкесі Айканы уайымға салады. Інісінің жай-күйін ойлаған кішкентай әрі батыл қыз, жаңа жылдық тілектерін айтып, жақын адамының саулығын сұрау үшін Аяз Атаны іздеуге шығады. Жол бойы қорқақ мінез табиғатына біткен Қоян, батырлыққа бапталған Қонжықты кездестіріп, оларды да қасына ертіп алады. Алайда, көп уақыт өтпестен Айка Орман перілері құрған тұзаққа түседі. Сол тұста оған Қоян және Қонжық демеу болып, қол ұшын созуға бекінеді. Ақыры Аяз Атаның келуімен, жағдайдың бәрі реттеледі. Иә, бұл қойылым Жаңа жыл мерекесін мерейлі ете отырып, достық парасатын, туысқандық қадірін, адалдық биігін кішкентай көрерменге тарту етеді.

