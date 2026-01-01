Оповещения от Киноафиши
6+
Продолжительность 120 минут
Возраст 6+

О концерте

Возвращение Айдара Ракипова на сцену. Концерт в Казани

Филармония имени Габдуллы Тукая готова порадовать поклонников татарской музыки концертом Айдара Ракипова. Этот артист — один из самых искренних и самобытных голосов отечественной эстрады, чьи песни нашли место в сердцах слушателей.

После нескольких лет творческой паузы, Айдар Ракипов вновь возвращается на сцену, чтобы подарить зрителям долгожданную встречу и живые эмоции. Его новые композиции обещают оставить незабываемые впечатления.

Долгожданное событие

Концерт продлится два часа без антракта и, даже без перерыва, зрители смогут насладиться богатым музыкальным разнообразием. Это не просто концерт, а событие, к которому приурочена встреча с артистом, завоевавшим любовь публики временем и искренностью своего творчества.

Айдар Ракипов — это не только талантливый певец, но и артист, который делает акцент на живом исполнении. Такие концерты всегда являются настоящим подарком для всех любителей музыки.

Купить билет на концерт Айдар Ракипов

