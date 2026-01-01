Оповещения от Киноафиши
Айдар Галимов
Айдар Галимов

Спектакль Айдар Галимов

18+
Возраст 18+

О спектакле

Спектакли и мастер-классы с Айдаром Галимовым в ДК Гагарина

ДК Гагарина в Перми готовится к встрече с выдающимся артистом — Айдаром Галимовым. В программе мероприятия запланированы спектакли и увлекательные мастер-классы, в ходе которых гости смогут не только насладиться постановками, но и пообщаться с артистом.

Очарование Айдара Галимова

Айдар Галимов — это не только интеллигентный и обаятельный человек, но и обладатель бархатистого голоса с необычайным тембром. Его голос можно узнать из тысячи, а его выступления всегда оставляют яркие впечатления. Приходите и насладитесь творчеством артиста, попойте и потанцуйте под лучшие песни и золотые хиты его репертуара!

Это событие понравится как поклонникам театра, так и любителям живого общения с деятелями искусства. Не упустите возможность окунуться в атмосферу творчества и вдохновения!

Купить билет на спектакль Айдар Галимов

В других городах
Март
5 марта четверг
20:00
Максимилианс Казань, Спартаковская, 6, ТЦ Suvar Plaza, 1 этаж
от 1200 ₽

