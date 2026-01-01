Путешествие с добрым доктором

Спектакль «Айболит» Анны Дубровской, созданный выпускниками Щукинского училища, превращает классическую сказку Чуковского в яркое театральное приключение. Это история, где всё — об искренности, смехе и настоящем счастье.

Для детей и взрослых

На Щукинской сцене оживает волшебный мир, где дети смеются и затаив дыхание следят за приключениями доктора Айболита, его верных друзей — утки Кики, собаки Аввы, свинки Хрю-Хрю, попугая Карудо и других. Вместе с ними зрители встретятся с Бармалеем, крокодилом и озорной обезьянкой Чичи.

Настоящее путешествие

Здесь не прячутся за декорациями — артисты играют так, что зрители становятся частью спектакля, погружаясь в мир доброй сказки.

Приходите всей семьёй, чтобы отправиться в путешествие на корабле, где каждый зритель станет частью этой трогательной и весёлой истории!