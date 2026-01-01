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Айболит
Киноафиша Айболит

Спектакль Айболит

Постановка
Театральный институт им. Бориса Щукина 6+
Режиссер Анна Дубровская
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+

О спектакле

Путешествие с добрым доктором

Спектакль «Айболит» Анны Дубровской, созданный выпускниками Щукинского училища, превращает классическую сказку Чуковского в яркое театральное приключение. Это история, где всё — об искренности, смехе и настоящем счастье.

Для детей и взрослых

На Щукинской сцене оживает волшебный мир, где дети смеются и затаив дыхание следят за приключениями доктора Айболита, его верных друзей — утки Кики, собаки Аввы, свинки Хрю-Хрю, попугая Карудо и других. Вместе с ними зрители встретятся с Бармалеем, крокодилом и озорной обезьянкой Чичи.

Настоящее путешествие

Здесь не прячутся за декорациями — артисты играют так, что зрители становятся частью спектакля, погружаясь в мир доброй сказки.

Приходите всей семьёй, чтобы отправиться в путешествие на корабле, где каждый зритель станет частью этой трогательной и весёлой истории!

Фотографии

Айболит Айболит Айболит Айболит Айболит Айболит Айболит Айболит Айболит Айболит Айболит Айболит Айболит Айболит Айболит Айболит Айболит Айболит Айболит Айболит Айболит Айболит Айболит Айболит Айболит Айболит Айболит Айболит Айболит Айболит
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