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Айболит
Билеты от 800₽
Киноафиша Айболит

Спектакль Айболит

Постановка
Детский театр теней 0+
Режиссер Виктор Пронин
Продолжительность 1 час 25 минут, 1 антракт
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Легендарная постановка Театра Теней

В репертуар вернулся один из самых легендарных спектаклей нашего театра — Айболит. На премьере, которая состоялась в 1963 году, присутствовал сам автор сказки, Корней Иванович Чуковский. С тех пор постановка шла с неизменным успехом почти 50 лет, и теперь она вновь радует зрителей.

Обновленная версия
Совсем недавно спектакль был обновлен, включая восстановленные куклы по эскизам Николая Целикова и современные декорации, созданные Виктором Платоновым. Это возвращение на сцену с новыми техническими решениями и современным подходом к постановке.

Многообразие театральных техник
В спектакле используется множество театральных техник, включая драматический, теневой и кукольный театр, что позволяет создать уникальную атмосферу и увлекательный визуальный опыт для маленьких зрителей.

Интерактивность и приключения
Маленькие зрители активно участвуют в спектакле, помогая доброму доктору Айболиту лечить больных зверей и отважно сражаясь с коварным Бармалеем. Этот формат делает представление не только увлекательным, но и интерактивным, погружая детей в мир фантазии и приключений.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 августа
Детский театр теней Москва, Измайловский б-р, 60/10
12:00 от 800 ₽
21 сентября
Детский театр теней Москва, Измайловский б-р, 60/10
11:00 от 800 ₽ 13:30 от 800 ₽

Фотографии

Айболит Айболит Айболит Айболит Айболит Айболит Айболит Айболит Айболит Айболит

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