Спектакль Айболит

Легендарная постановка Театра Теней

В репертуар вернулся один из самых легендарных спектаклей нашего театра — Айболит. На премьере, которая состоялась в 1963 году, присутствовал сам автор сказки, Корней Иванович Чуковский. С тех пор постановка шла с неизменным успехом почти 50 лет, и теперь она вновь радует зрителей.

Обновленная версия

Совсем недавно спектакль был обновлен, включая восстановленные куклы по эскизам Николая Целикова и современные декорации, созданные Виктором Платоновым. Это возвращение на сцену с новыми техническими решениями и современным подходом к постановке.

Многообразие театральных техник

В спектакле используется множество театральных техник, включая драматический, теневой и кукольный театр, что позволяет создать уникальную атмосферу и увлекательный визуальный опыт для маленьких зрителей.

Интерактивность и приключения

Маленькие зрители активно участвуют в спектакле, помогая доброму доктору Айболиту лечить больных зверей и отважно сражаясь с коварным Бармалеем. Этот формат делает представление не только увлекательным, но и интерактивным, погружая детей в мир фантазии и приключений.