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Айболит
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Спектакль Айболит

0+
Режиссер Оксана Дмитриева
Продолжительность 1 час 25 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Яркий кукольный спектакль по сказке Чуковского

Добрый доктор Айболит вновь на сцене в яркой и жизнерадостной постановке! Как и в сказке Корнея Чуковского, Айболит — человек необычный. Он понимает язык зверей, не думает о материальных благах и живет в гармонии с природой. Для него важнее всего здоровье и счастье окружающих, а солнечный свет — лучшее вознаграждение за труд.

О спектакле

Постановка радует зрителей разнообразием кукол, красочными костюмами и увлекательным действием. Маленькие и взрослые зрители встретят множество любимых персонажей, среди которых, конечно же, и Бармалей. Этот коварный злодей устроит настоящий шурум-бурум, но, как и полагается в доброй сказке, в финале обязательно раскается и станет хорошим.

Почему стоит посмотреть

«Доктор Айболит» — это спектакль для всей семьи, который наполнен теплотой, добротой и весельем. Он напоминает о том, как важно быть чуткими и добрыми, помогать тем, кто в беде, и, конечно, заботиться о здоровье. Это история, которая заряжает позитивом и учит детей важным жизненным урокам.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 сентября
Театр сказки Санкт-Петербург, Московский просп., 121
12:00 от 600 ₽

Фотографии

Айболит

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