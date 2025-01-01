«Айболит» в Новосибирском театре кукол — музыкальное путешествие в мир доброты

Новосибирский театр кукол приглашает юных зрителей и их родителей на спектакль «Айболит», основанный на стихотворной сказке Корнея Чуковского. Это не просто классическое прочтение известной истории, а увлекательное музыкальное путешествие, где малыши вместе с героями узнают важные правила здоровья и заботы о других.

Доктор, который всегда рядом

Добрый доктор Айболит готов помочь всем, кто нуждается в его заботе и внимании. На сцене появятся любимые персонажи — зайцы, лисы, крокодилы и даже акулы. Вместе с ними дети будут учиться делать зарядку, узнают о правилах личной гигиены и важности милосердия. Айболит научит маленьких зрителей, как важно помогать тем, кто оказался в беде.

Интерактивный и познавательный спектакль

Спектакль задуман как живое общение с детьми. В нем используются различные системы театральных кукол: планшетные, тростевые, теневые. Это делает постановку не только увлекательной, но и познавательной, позволяя детям по-новому познакомиться с любимой сказкой.