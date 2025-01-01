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Айболит
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Спектакль Айболит

Постановка
Новосибирский театр кукол 6+
Режиссер Ольга Гущина
Продолжительность 30 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

«Айболит» в Новосибирском театре кукол — музыкальное путешествие в мир доброты

Новосибирский театр кукол приглашает юных зрителей и их родителей на спектакль «Айболит», основанный на стихотворной сказке Корнея Чуковского. Это не просто классическое прочтение известной истории, а увлекательное музыкальное путешествие, где малыши вместе с героями узнают важные правила здоровья и заботы о других.

Доктор, который всегда рядом

Добрый доктор Айболит готов помочь всем, кто нуждается в его заботе и внимании. На сцене появятся любимые персонажи — зайцы, лисы, крокодилы и даже акулы. Вместе с ними дети будут учиться делать зарядку, узнают о правилах личной гигиены и важности милосердия. Айболит научит маленьких зрителей, как важно помогать тем, кто оказался в беде.

Интерактивный и познавательный спектакль

Спектакль задуман как живое общение с детьми. В нем используются различные системы театральных кукол: планшетные, тростевые, теневые. Это делает постановку не только увлекательной, но и познавательной, позволяя детям по-новому познакомиться с любимой сказкой.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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