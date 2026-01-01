Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Айболит
Киноафиша Айболит

Спектакль Айболит

Современная трактовка старой сказки: театр теней, куклы на скейтбордах и болезни-маски
Постановка
Большой театр кукол 0+
Режиссер Руслан Кудашов
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О спектакле

Доктор Айболит в Большом театре кукол

На сцене Большого театра кукол зрители станут свидетелями увлекательной истории о докторе Айболите, исполненной молодыми артистами. В спектакле оживают не только любимые персонажи, такие как доктор и его медсестры в белых халатах, но и все вокруг — благодаря медиа-проекциям и оригинальным декорациям.

Африканские джунгли на сцене

Сцена превращается в дикие африканские джунгли, где оживают ростовые и теневые куклы. Этот визуальный спектр создает уникальную атмосферу, в которую легко вписываются зажигательная музыка и заразительные танцы. Яркие цвета, динамика действия и доброжелательная атмосфера не дадут зрителям заскучать.

Сказка, знакомая с детства

Спектакль не только развлекает, но и напоминает о важных ценностях дружбы и взаимопомощи. Ностальгия по знакомым с детства историям соединяется с современными театральными техниками, что делает его привлекательным для зрителей всех возрастов.

Не упустите шанс увидеть это яркое и музыкальное представление, которое вызовет улыбки и радость у всей семьи!

Купить билет на спектакль Айболит

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
21 июня воскресенье
11:30
Большой театр кукол Санкт-Петербург, Некрасова, 10
от 800 ₽
14:00
Большой театр кукол Санкт-Петербург, Некрасова, 10
от 800 ₽

Фотографии

Айболит Айболит Айболит Айболит Айболит

В ближайшие дни

На покое
18+
Премьера Драма

На покое

11 июня в 19:30 Александринский театр
от 4000 ₽
Красная шапочка
0+
Детский

Красная шапочка

12 июня в 13:00 Кот Вильям
от 1200 ₽
Африканские страсти
18+
Комедия

Африканские страсти

20 июня в 19:00 Театральный центр «За Черной речкой»
от 2200 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше