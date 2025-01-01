Меню
Айболит
Спектакль Айболит

Спектакль Айболит

0+
Возраст 0+
О концерте/спектакле

Спектакль для всей семьи: «Айболит»

Мы приглашаем вас познакомиться с самым добрым доктором в мире! «Айболит» — это красочный кукольный спектакль, созданный по мотивам знаменитого произведения Корнея Чуковского.

Увлекательный сюжет и уникальные куклы

Вас ждет интересный и увлекательный сюжет, потрясающие авторские куклы, а также талантливые актёры, мастерски управляющие происходящей на сцене сказкой. Спектакль погружает в удивительное пространство, где царит атмосфера тепла и добра.

Польза для детей

Это не просто развлечение, но и возможность для детей веселиться, размышлять и учиться помогать друг другу вместе с обаятельными зверушками и талантливым доктором Айболитом. Спектакль помогает формировать социальные навыки и эмоциональный интеллект с детства.

Новый формат классики

Приходите к нам всей семьёй, чтобы увидеть любимую с детства историю в абсолютно новом формате! Уверены, что заряд позитива и отличное настроение останутся с вами надолго!

Расписание

12 октября
КЦ «Онежский» Москва, Флотская, 25
11:00 от 800 ₽
19 октября
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
12:00 от 600 ₽
25 октября
КЦ «Зодчие» Москва, Партизанская, 23
11:00 от 800 ₽
3 ноября
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
12:00 от 600 ₽
22 ноября
КЦ «Онежский» Москва, Флотская, 25
11:00 от 800 ₽
13 декабря
КЦ «Зодчие» Москва, Партизанская, 23
11:00

