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Айболит Суперстар
Киноафиша Айболит Суперстар

Спектакль Айболит Суперстар

6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+

О спектакле

Музыкальное путешествие в Африку

Приглашаем вас на увлекательное театральное приключение! Спектакль «Айболит суперстар» порадует зрителей всех возрастов. Это энергичное музыкальное представление, в котором поют и танцуют знакомые и любимые персонажи: Обезьяны и Тигрята, Кит и Бармалей, Зайчиха и Гиппопотам.

Главный герой – доктор Айболит

В центре сюжета – добрый доктор Айболит, который всегда готов прийти на помощь. Его чуткость и самоотверженность делают его настоящим героем времени. Айболит не является супермэном, но он определенно – superstar! В его образе отражены современные ритмы и рифмы, что добавляет спектаклю актуальности.

Новое прочтение классической истории

Классический сюжет о путешествии зоодоктора в Африку обретает новую жизнь в музыкальной и поэтической интерпретации. Ирония текста Корнея Чуковского сохранена и даже дополнена, что делает спектакль интересным для зрителей разных поколений.

Жанровое разнообразие

Ремейк соединяет в себе жанры комедии, приключений и сказки. Также зрителей ждет полноценная анимация на экране, что добавляет яркости и динамики представлению. И, конечно, спектакль завершится непременно счастливым финалом, который оставит улыбку на лицах зрителей!

Не упустите возможность увидеть «Айболита суперстара» и погрузиться в мир волшебства и музыки!

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В других городах
Ноябрь
29 ноября воскресенье
12:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 600 ₽

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