Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Айболит и Бармалей
Киноафиша Айболит и Бармалей

Спектакль Айболит и Бармалей

Постановка
Молодежный театр им. Мустая Карима 0+
Продолжительность 60 минут
Возраст 0+

О спектакле

Спектакль для всей семьи: Мюзикл «Айболит»

Кто же не любит с детства добрую сказку о замечательном докторе Айболите, главном герое произведения Корнея Ивановича Чуковского «Айболит»? Это тот, кто сидит под деревом и лечит всех зверюшек, даря им здоровье и радость.

Перед вами замечательный и легкий мюзикл, который не отступает от знакомого и понятного текста. Зажигательная музыка и запоминающиеся мелодии погружают в атмосферу доброты и веселья, а встреча с интересными и забавными героями оставит никого равнодушным. В этом мюзикле вы сможете насладиться не только красивыми мелодиями, но и остроумными диалогами, которые обязательно порадуют детей и взрослых.

Интересные факты о спектакле

Мюзикл «Айболит» становится настоящим событием для зрителей всех возрастов. Он сочетает в себе элементы музыкального театра, танца и театральной игры, что делает его поистине уникальным. Поэтому не упустите возможность провести незабываемый вечер с семьей, наслаждаясь этим ярким спектаклем!

Купить билет на спектакль Айболит и Бармалей

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
22 декабря понедельник
10:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 450 ₽
12:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 450 ₽
4 января воскресенье
10:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 450 ₽
12:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 450 ₽

Фотографии

Айболит и Бармалей Айболит и Бармалей Айболит и Бармалей Айболит и Бармалей

В ближайшие дни

Две Бабы Яги
6+
Детский
Две Бабы Яги
24 декабря в 14:00 Молодежный театр им. Мустая Карима
от 450 ₽
Снежная королева
0+
Мюзикл Детский
Снежная королева
21 февраля в 12:00 Русский драматический театр Республики Башкортостан
от 400 ₽
Дюймовочка и принц
12+
Драма
Дюймовочка и принц
14 февраля в 12:00 Русский драматический театр Республики Башкортостан
от 400 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше