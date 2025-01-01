Спектакль Айболит и Бармалей

Музыкальная фантазийная постановка Чуковского от Омского ТЮЗа

Две легендарные сказки Корнея Чуковского – «Айболит» и «Бармалей» – оживают на сцене Омского ТЮЗа. Знакомые с детства герои в стильном, музыкальном и фантазийном спектакле не оставят равнодушными даже взрослых зрителей!

Увлекательное путешествие по сказочным джунглям

Приготовьтесь отправиться в захватывающее путешествие по волшебным джунглям Африки. Вы встретите таких ярких персонажей, как Шакал и Акула, Бегемот и Носорог, а также огромного Орла и, конечно, кровожадного разбойника – Бармалея! Однако не стоит бояться, ведь с вами будет добрый доктор Айболит, который, как известно, всех излечит и исцелит!

Смысл и философия спектакля

Режиссер Анастасия Старцева отмечает: «“Айболит и Бармалей” – это спектакль, где мы предлагаем детям поразмышлять на тему страха. Чего стоит бояться, а чего нет? Если ты становишься смелым, очень смелым, будет ли это хорошо для окружающих?»

В спектакле актеры превращают обычные дощечки в крокодила и птицу, создавая пространство для детского воображения и фантазии. Здесь место для смеха и сочувствия!

Когда и где?

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного приключения. Ждем вас на спектакле в Омском ТЮЗе!

В ролях:

Иван Павлов

Кирилл Лазарь

Евгений Сизов

Анастасия Шевелёва

Анна Сосой

Виталий Сосой

Григорий Волокитин

Никита Заикин

Тимофей Петров

Таисия Галочкина

Галина Волокитина

Ангелина Лыкова

Кирилл Фриц

Вероника Супрун

Валерия Харитоненко

Режиссер:

Анастасия Старцева