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Айболит и Бармалей
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Спектакль Айболит и Бармалей

6+
Продолжительность 50 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальная фантазийная постановка Чуковского от Омского ТЮЗа

Две легендарные сказки Корнея Чуковского – «Айболит» и «Бармалей» – оживают на сцене Омского ТЮЗа. Знакомые с детства герои в стильном, музыкальном и фантазийном спектакле не оставят равнодушными даже взрослых зрителей!

Увлекательное путешествие по сказочным джунглям

Приготовьтесь отправиться в захватывающее путешествие по волшебным джунглям Африки. Вы встретите таких ярких персонажей, как Шакал и Акула, Бегемот и Носорог, а также огромного Орла и, конечно, кровожадного разбойника – Бармалея! Однако не стоит бояться, ведь с вами будет добрый доктор Айболит, который, как известно, всех излечит и исцелит!

Смысл и философия спектакля

Режиссер Анастасия Старцева отмечает: «“Айболит и Бармалей” – это спектакль, где мы предлагаем детям поразмышлять на тему страха. Чего стоит бояться, а чего нет? Если ты становишься смелым, очень смелым, будет ли это хорошо для окружающих?»

В спектакле актеры превращают обычные дощечки в крокодила и птицу, создавая пространство для детского воображения и фантазии. Здесь место для смеха и сочувствия!

Когда и где?

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного приключения. Ждем вас на спектакле в Омском ТЮЗе!

В ролях:

  • Иван Павлов
  • Кирилл Лазарь
  • Евгений Сизов
  • Анастасия Шевелёва
  • Анна Сосой
  • Виталий Сосой
  • Григорий Волокитин
  • Никита Заикин
  • Тимофей Петров
  • Таисия Галочкина
  • Галина Волокитина
  • Ангелина Лыкова
  • Кирилл Фриц
  • Вероника Супрун
  • Валерия Харитоненко

Режиссер:

Анастасия Старцева

Режиссер
Анастасия Старцева
В ролях
Иван Павлов
Кирилл Лазарь
Евгений Сизов
Анастасия Шевелева
Анна Сосой

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 25 октября
Омский дом актера Омск, Ленина, 45
11:00

Фотографии

Айболит и Бармалей Айболит и Бармалей Айболит и Бармалей Айболит и Бармалей Айболит и Бармалей Айболит и Бармалей

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