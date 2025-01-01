Спектакль Айболит и Бармалей

Две легендарные сказки Корнея Чуковского – «Айболит» и «Бармалей» – оживают на сцене Омского ТЮЗа. Знакомые с детства герои в стильном, музыкальном и фантазийном спектакле не оставят равнодушными даже взрослых зрителей!
Приготовьтесь отправиться в захватывающее путешествие по волшебным джунглям Африки. Вы встретите таких ярких персонажей, как Шакал и Акула, Бегемот и Носорог, а также огромного Орла и, конечно, кровожадного разбойника – Бармалея! Однако не стоит бояться, ведь с вами будет добрый доктор Айболит, который, как известно, всех излечит и исцелит!
Режиссер Анастасия Старцева отмечает: «“Айболит и Бармалей” – это спектакль, где мы предлагаем детям поразмышлять на тему страха. Чего стоит бояться, а чего нет? Если ты становишься смелым, очень смелым, будет ли это хорошо для окружающих?»
В спектакле актеры превращают обычные дощечки в крокодила и птицу, создавая пространство для детского воображения и фантазии. Здесь место для смеха и сочувствия!
Не упустите возможность стать частью этого увлекательного приключения. Ждем вас на спектакле в Омском ТЮЗе!
Анастасия Старцева