Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Айболит и Бармалей (Омский Театр Юных Зрителей)
Киноафиша Айболит и Бармалей (Омский Театр Юных Зрителей)

Спектакль Айболит и Бармалей (Омский Театр Юных Зрителей)

Постановка
Челябинский Молодежный театр 0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Айболит и Бармалей. Спектакль Омского ТЮЗа на сцене Челябинского Молодежного театра

Приглашаем вас на музыкальную сказку, основанную на двух легендарных сказках Корнея Чуковского – «Айболит» и «Бармалей». Режиссёр Анастасия Старцева перенесла знакомых с детства героев на сцену Омского ТЮЗа, создавая стильный, музыкальный и фантазийный спектакль, который не оставит равнодушными даже взрослых зрителей.

Увлекательное путешествие

На этом спектакле вы отправитесь в захватывающее путешествие по сказочным джунглям Африки. Встречайте разнообразных персонажей: Шакала и Акулу, Бегемота и Носорога, а также огромного Орла и, конечно, кровожадного разбойника – Бармалея! Не бойтесь погружаться в это приключение вместе с добрым доктором Айболитом, который, как известно, способен исцелить всех!

Мысли о смелости

Как отмечает режиссёр Анастасия Старцева: «“Айболит и Бармалей” – это спектакль, где мы предлагаем детям поразмышлять на тему страха, чего стоит бояться, а чего нет. Если ты становишься смелым, будет ли это хорошо для окружающих?» В спектакле обычные дощечки в руках актёров становятся крокодилами и птицами. Здесь каждому найдётся место для воображения, фантазии, смеха и сочувствия!

Приглашаем вас в наше путешествие!

Не упустите возможность посетить этот уникальный спектакль. Мы ждём всех на нашем увлекательном представлении!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 22 ноября
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
11:00 от 400 ₽ 14:00 от 400 ₽

В ближайшие дни

Петербургские повести
16+
Драма
Петербургские повести
17 октября в 18:30 Челябинский Молодежный театр
от 500 ₽
От крепости к театру
12+
Иммерсивный
От крепости к театру
6 ноября в 00:00 Челябинский Молодежный театр
от 250 ₽
Сердце завода
16+
Премьера Драма
Сердце завода
19 октября в 18:30 Челябинский Молодежный театр
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше