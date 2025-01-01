Спектакль Айболит и Бармалей (Омский Театр Юных Зрителей)

Приглашаем вас на музыкальную сказку, основанную на двух легендарных сказках Корнея Чуковского – «Айболит» и «Бармалей». Режиссёр Анастасия Старцева перенесла знакомых с детства героев на сцену Омского ТЮЗа, создавая стильный, музыкальный и фантазийный спектакль, который не оставит равнодушными даже взрослых зрителей.

Увлекательное путешествие

На этом спектакле вы отправитесь в захватывающее путешествие по сказочным джунглям Африки. Встречайте разнообразных персонажей: Шакала и Акулу, Бегемота и Носорога, а также огромного Орла и, конечно, кровожадного разбойника – Бармалея! Не бойтесь погружаться в это приключение вместе с добрым доктором Айболитом, который, как известно, способен исцелить всех!

Мысли о смелости

Как отмечает режиссёр Анастасия Старцева: «“Айболит и Бармалей” – это спектакль, где мы предлагаем детям поразмышлять на тему страха, чего стоит бояться, а чего нет. Если ты становишься смелым, будет ли это хорошо для окружающих?» В спектакле обычные дощечки в руках актёров становятся крокодилами и птицами. Здесь каждому найдётся место для воображения, фантазии, смеха и сочувствия!

Приглашаем вас в наше путешествие!

Не упустите возможность посетить этот уникальный спектакль. Мы ждём всех на нашем увлекательном представлении!