Айболит для детей и взрослых
Билеты от 1000₽
Киноафиша Айболит для детей и взрослых

Спектакль Айболит для детей и взрослых

Постановка
Театр музыки и драмы Стаса Намина 0+
Продолжительность 1 час
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

По мотивам произведений Корнея Чуковского «Доктор Айболит» и «Айболит» и пьесы Вадима Коростылева «О чём рассказали волшебники»

Музыкальный спектакль Театра Стаса Намина, созданный по мотивам произведений Корнея Чуковского и пьесы Вадима Коростылева, представляет новые приключения всемогущего доктора Айболита.

История о доброте и смелости

Доктор Айболит вновь спешит на помощь: он лечит зайчика, попавшего под трамвай, и лису, укушенную осой. Но впереди его ждут более серьёзные испытания — построить корабль, добраться до Африки и остановить эпидемию в Обезьяньей стране, а также перевоспитать злодея Бармалея.

Верные друзья доктора

На помощь Айболиту приходят его благородные друзья:

  • Отважная собака Авва,
  • Хитрая обезьянка Чичи,
  • Невиданный зверь Тянитолкай.

Для детей и взрослых

Этот музыкальный спектакль обещает быть увлекательным для всей семьи. Дети познакомятся с яркими персонажами и доброй историей, а взрослые смогут вспомнить любимые произведения детства.

Актёрский состав

  • Доктор Айболит – Андрей Шугов
  • Бармалей – Иван Фёдоров
  • Обезьяна Чичи – Юлия Пак, Анастасия Негинская, Татьяна Куликова
  • Собака Авва – Константин Муранов
  • Тянитолкай – Вера Зудина, Артемий Поляков, Олеся Левина
  • Другие роли исполняют: Ефим Колитинов, Иван Гуськов, Рустим Бахтияров, Владимир Филиппов, и многие другие.

Постановочная группа

  • Постановка и музыка: Стас Намин
  • Режиссёр: Вера Зудина
  • Хореография: Екатерина Горячева
  • Стихи: Корней Чуковский, Вадим Коростылев, Константин Муранов

Этот спектакль — настоящий праздник музыки, танца и добра для зрителей любого возраста!

Режиссер
Вера Зудина
В ролях
Андрей Шугов
Иван Федоров
Ефим Колитинов
Иван Гуськов
Рустим Бахтияров

Расписание

4 октября
Театр музыки и драмы Стаса Намина Москва, Крымский Вал, 9, стр. 33, парк Горького
12:00 от 1000 ₽ 16:00 от 1000 ₽

Фотографии

Айболит для детей и взрослых Айболит для детей и взрослых Айболит для детей и взрослых Айболит для детей и взрослых Айболит для детей и взрослых Айболит для детей и взрослых

