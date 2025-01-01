Спектакль Айболит для детей и взрослых

По мотивам произведений Корнея Чуковского «Доктор Айболит» и «Айболит» и пьесы Вадима Коростылева «О чём рассказали волшебники»

Музыкальный спектакль Театра Стаса Намина, созданный по мотивам произведений Корнея Чуковского и пьесы Вадима Коростылева, представляет новые приключения всемогущего доктора Айболита.

История о доброте и смелости

Доктор Айболит вновь спешит на помощь: он лечит зайчика, попавшего под трамвай, и лису, укушенную осой. Но впереди его ждут более серьёзные испытания — построить корабль, добраться до Африки и остановить эпидемию в Обезьяньей стране, а также перевоспитать злодея Бармалея.

Верные друзья доктора

На помощь Айболиту приходят его благородные друзья:

Отважная собака Авва,

Хитрая обезьянка Чичи,

Невиданный зверь Тянитолкай.

Для детей и взрослых

Этот музыкальный спектакль обещает быть увлекательным для всей семьи. Дети познакомятся с яркими персонажами и доброй историей, а взрослые смогут вспомнить любимые произведения детства.

Актёрский состав

Доктор Айболит – Андрей Шугов

– Андрей Шугов Бармалей – Иван Фёдоров

– Иван Фёдоров Обезьяна Чичи – Юлия Пак, Анастасия Негинская, Татьяна Куликова

– Юлия Пак, Анастасия Негинская, Татьяна Куликова Собака Авва – Константин Муранов

– Константин Муранов Тянитолкай – Вера Зудина, Артемий Поляков, Олеся Левина

– Вера Зудина, Артемий Поляков, Олеся Левина Другие роли исполняют: Ефим Колитинов, Иван Гуськов, Рустим Бахтияров, Владимир Филиппов, и многие другие.

Постановочная группа

Постановка и музыка : Стас Намин

: Стас Намин Режиссёр : Вера Зудина

: Вера Зудина Хореография : Екатерина Горячева

: Екатерина Горячева Стихи: Корней Чуковский, Вадим Коростылев, Константин Муранов

Этот спектакль — настоящий праздник музыки, танца и добра для зрителей любого возраста!