Спектакль Айболит для детей и взрослых

Музыкальный спектакль Театра Стаса Намина, созданный по мотивам произведений Корнея Чуковского и пьесы Вадима Коростылева, представляет новые приключения всемогущего доктора Айболита.
Доктор Айболит вновь спешит на помощь: он лечит зайчика, попавшего под трамвай, и лису, укушенную осой. Но впереди его ждут более серьёзные испытания — построить корабль, добраться до Африки и остановить эпидемию в Обезьяньей стране, а также перевоспитать злодея Бармалея.
На помощь Айболиту приходят его благородные друзья:
Этот музыкальный спектакль обещает быть увлекательным для всей семьи. Дети познакомятся с яркими персонажами и доброй историей, а взрослые смогут вспомнить любимые произведения детства.
Этот спектакль — настоящий праздник музыки, танца и добра для зрителей любого возраста!