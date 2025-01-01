Спектакль Аяз атаның ғажайыптары

Новогодняя елка от «Тотального театра» и ТЮЗа им. Г. Мусрепова

Театральная компания «Тотальный театр» совместно с ТЮЗ им. Г. Мусрепова представляют новогодний спектакль для детей на казахском языке - «Аяз атаның ғажайыптары» - «Чудеса Деда Мороза». Это яркая и музыкальная история о дружбе, чудесах и вере в добро.

Приключения с Дедом Морозом?

Даже у самого Деда Мороза бывают сомнения. Нужен ли он современным детям, если вокруг всё так быстро меняется, а чудеса, кажется, исчезли? Но без него не зажгутся огоньки на ёлке, не прозвучит поздравление «С Новым годом!», и праздник не станет настоящим!

Интерактивный спектакль для детей

Дети смогут не только наблюдать за происходящим, но и активно участвовать в спектакле: петь, танцевать и играть вместе с героями. В конце мероприятия вас ждёт весёлая дискотека со сказочными персонажами!

Подарки под ёлку

Кроме спектакля, вы сможете порадовать детей пальчиковым театром - отличным подарком, который оставит непередаваемые впечатления. Пальчиковый театр включает в себя:

хендмейд театр из сказочных героев: Деда Мороза, Снегурочки, Ёлочки или Снеговичка;

тематическую раскраску и разноцветные мелки.

Такие игрушки способствуют развитию воображения, речи и эмоционального интеллекта ребёнка, учат придумывать истории, чувствовать и создавать свой мир. Это не просто подарок - это приглашение в игру, позволяющее раскрыть творческий потенциал малыша.

Пусть Новый год начнётся с настоящего чуда, созданного вашими руками и фантазией вашего ребёнка.

БИЛЕТЫ ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖАТ. ВЫ МОЖЕТЕ ПЕРЕНЕСТИ БИЛЕТ НА ДРУГОЙ СЕАНС ИЛИ ДАТУ НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ ЗА 2 ЧАСА ДО СПЕКТАКЛЯ