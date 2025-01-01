Аяко Танабэ. Сонаты и партиты Баха

Вечер скрипичной музыки от Аяко Танабэ

Скрипачка Аяко Танабэ представит в Частной филармонии «Триумф» масштабную программу из шести частей, посвященную вершинам скрипичной литературы Иоганна Себастьяна Баха. Это уникальная возможность услышать три величайших опуса для сольной скрипки в одном концерте.

Программа вечера

В фокусе концерта — искусство полифонии, создаваемой одним инструментом, и путь от драматической тени к свету и празднику звука.

В первой части прозвучит Партита № 2 ре минор — цикл танцевальных пьес, кульминацией которого станет Чакона. Это монументальная вариационная форма с поразительной драматургией, в которой tragическое начало преобразуется в катарсис.

Во второй части гостей ждет Соната № 3 до мажор, типичная для барочной «sonata da chiesa». Здесь медитативные крайние части обрамляют грандиозную фугу и стремительный финал.

Завершит вечер Партита № 3 ми мажор — блистательная галерея танцев, открывающаяся знаменитой прелюдией и завершающая программу светлой, праздничной энергией.

Интересные факты о Бахе

Иоганн Себастьян Бах считается одним из величайших композиторов в истории музыки. Его произведения по-прежнему вдохновляют музыкантов и зрителей во всем мире. Партиты и сонаты, которые будут исполнены вечером, являются знаковыми для барочной скрипичной музыки и требуют от исполнителя высокой мастерства и эмоциональной глубины.

Не упустите шанс насладиться великолепием классической музыки в исполнении Аяко Танабэ в уютной атмосфере филармонии «Триумф»!