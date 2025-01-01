Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Аяко Танабэ. Сонаты и партиты Баха
Киноафиша Аяко Танабэ. Сонаты и партиты Баха

Аяко Танабэ. Сонаты и партиты Баха

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Вечер скрипичной музыки от Аяко Танабэ

Скрипачка Аяко Танабэ представит в Частной филармонии «Триумф» масштабную программу из шести частей, посвященную вершинам скрипичной литературы Иоганна Себастьяна Баха. Это уникальная возможность услышать три величайших опуса для сольной скрипки в одном концерте.

Программа вечера

В фокусе концерта — искусство полифонии, создаваемой одним инструментом, и путь от драматической тени к свету и празднику звука.

В первой части прозвучит Партита № 2 ре минор — цикл танцевальных пьес, кульминацией которого станет Чакона. Это монументальная вариационная форма с поразительной драматургией, в которой tragическое начало преобразуется в катарсис.

Во второй части гостей ждет Соната № 3 до мажор, типичная для барочной «sonata da chiesa». Здесь медитативные крайние части обрамляют грандиозную фугу и стремительный финал.

Завершит вечер Партита № 3 ми мажор — блистательная галерея танцев, открывающаяся знаменитой прелюдией и завершающая программу светлой, праздничной энергией.

Интересные факты о Бахе

Иоганн Себастьян Бах считается одним из величайших композиторов в истории музыки. Его произведения по-прежнему вдохновляют музыкантов и зрителей во всем мире. Партиты и сонаты, которые будут исполнены вечером, являются знаковыми для барочной скрипичной музыки и требуют от исполнителя высокой мастерства и эмоциональной глубины.

Не упустите шанс насладиться великолепием классической музыки в исполнении Аяко Танабэ в уютной атмосфере филармонии «Триумф»!

Купить билет на концерт Аяко Танабэ. Сонаты и партиты Баха

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
12 декабря пятница
19:00
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Asper X
16+
Рок
Asper X
30 сентября в 19:00 Ё-бар
от 1800 ₽
Piano Gala: Ева Геворгян
12+
Классическая музыка
Piano Gala: Ева Геворгян
18 ноября в 20:00 Филармония «Триумф»
от 1000 ₽
Ангелы рядом. Ирина Пыжьянова, Ольга Ирисова, Ольга Семочкина
12+
Классическая музыка
Ангелы рядом. Ирина Пыжьянова, Ольга Ирисова, Ольга Семочкина
26 ноября в 19:00 Филармония «Триумф»
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше