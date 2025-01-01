Меню
16+
Тур AY YOLA по России с альбомом «Ural-Batyr»

Группа AY YOLA отправляется в первый масштабный тур по России с альбомом «Ural-Batyr». С 10 октября по 5 декабря музыканты путешествуют по стране, приглашая слушателей заглянуть в мир, где живут легенды, а древние голоса оживают в наших сердцах.

Музыка, которая рассказывает историю

Альбом «Ural-Batyr» — это не просто музыка, это дыхание времени. Здесь прошлое и настоящее встречаются, чтобы переосмыслить древний эпос. Сказание о том, как много веков назад происходили грандиозные события: когда океан расступился, а земля великая поднялась из глубин. Историю хранили сэсэны, передавая её из поколения в поколение, а лишь 115 лет назад сказитель Мухаметша Бурангулов впервые записал её на бумагу.

Погрузитесь в легенду

Вас ждет возможность ощутить себя внутри легенды. Встретите птицу счастья Хумай, отправьтесь в путешествие с Урал-Батыром и крылатым Акбузатом, а также Witness (свидетельствуйте), как Шульген делает первый шаг в мир тьмы, не послушав слова отца. Увидьте, как алмазный меч рассекает мрак, и как Урал-Батыр побеждает грозного быка.

Звуки древних героев

На сцене музыка станет мостом: звуки перенесут вас в мир древних героев, а огромные экраны раскроют красоты гор и рек Башкортостана. Электронные аранжировки сольются с живым звучанием, и ваше сердце заколеблется в такт этой магии. Альбом состоит из 12 песен — словно главы великой саги. Каждая из них — шаг в глубину времени, где зеркала хранят память о вас, а живая вода несет вечность.

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
12 октября воскресенье
19:00
Ангар Омск, Кемеровская, 1, корп. 3, РЦ «Драйв-клуб»
от 1700 ₽
14 октября вторник
19:00
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
от 1700 ₽
15 октября среда
19:00
Circus Красноярск, Высотная, 35а/1
от 1700 ₽
28 октября вторник
19:00
Palazzo Воронеж, Московский просп., 9, ДК им. Коминтерна
от 1700 ₽
30 октября четверг
19:00
Kultura Волгоград, наб. 62-й Армии, 6, Волгоградский речной порт
от 1700 ₽
31 октября пятница
19:00
Мёд Ростов-на-Дону, Красноармейская, 157
от 1700 ₽
1 ноября суббота
19:00
Творческая площадка «Порт 219» Краснодар, Вишняковой, 1/10, стр. 2
от 1700 ₽
14 ноября пятница
19:00
Milo Concert Hall Нижний Новгород, Родионова, 4
от 1700 ₽
16 ноября воскресенье
19:00
Сигнал Самара, Лесная, 23, корп. 2
от 1700 ₽
23 ноября воскресенье
19:00
Big Twin Arena Казань, просп. Хусаина Ямашева, 115а
от 1800 ₽
25 ноября вторник
19:00
Концерт-холл «Свобода» Пермь, Краснофлотская, 15
от 1700 ₽
26 ноября среда
19:00
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
от 1700 ₽
5 декабря пятница
19:00
Тинькофф-холл Уфа, 50-летия Октября, 19
от 1700 ₽

