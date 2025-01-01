Тур AY YOLA по России с альбомом «Ural-Batyr»

Группа AY YOLA отправляется в первый масштабный тур по России с альбомом «Ural-Batyr». С 10 октября по 5 декабря музыканты путешествуют по стране, приглашая слушателей заглянуть в мир, где живут легенды, а древние голоса оживают в наших сердцах.

Музыка, которая рассказывает историю

Альбом «Ural-Batyr» — это не просто музыка, это дыхание времени. Здесь прошлое и настоящее встречаются, чтобы переосмыслить древний эпос. Сказание о том, как много веков назад происходили грандиозные события: когда океан расступился, а земля великая поднялась из глубин. Историю хранили сэсэны, передавая её из поколения в поколение, а лишь 115 лет назад сказитель Мухаметша Бурангулов впервые записал её на бумагу.

Погрузитесь в легенду

Вас ждет возможность ощутить себя внутри легенды. Встретите птицу счастья Хумай, отправьтесь в путешествие с Урал-Батыром и крылатым Акбузатом, а также Witness (свидетельствуйте), как Шульген делает первый шаг в мир тьмы, не послушав слова отца. Увидьте, как алмазный меч рассекает мрак, и как Урал-Батыр побеждает грозного быка.

Звуки древних героев

На сцене музыка станет мостом: звуки перенесут вас в мир древних героев, а огромные экраны раскроют красоты гор и рек Башкортостана. Электронные аранжировки сольются с живым звучанием, и ваше сердце заколеблется в такт этой магии. Альбом состоит из 12 песен — словно главы великой саги. Каждая из них — шаг в глубину времени, где зеркала хранят память о вас, а живая вода несет вечность.