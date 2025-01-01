Меню
Ай да теремок-теремок!
Киноафиша Ай да теремок-теремок!

Спектакль Ай да теремок-теремок!

Постановка
Плоды просвещения 0+
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Сказка о теремке в театре "Плоды просвещения": возвращение в мир детства

Приглашаем вас на спектакль «Сказка о теремке», основанный на знаменитой пьесе Самуила Яковлевича Маршака. Этот классик детской литературы, известный своей любовью к детям, перенес на сцену русскую народную сказку, полную веселья и дружбы.

Знакомьтесь с героями

В центре сюжета – добрые и веселые друзья: Лягушка, Мышка, Петух и Ежик. Они живут в теремке, который не низок и не высок, наслаждаясь каждым днем, пекут блины и заботятся о своем уютном доме. Но однажды в их мир вторгаются Волк, Лиса и Медведь, и именно в этот момент малыши показывают, что дружба и сплоченность способны противостоять любым трудностям.

Урок дружбы и смелости

Спектакль иллюстрирует важные уроки о том, как важна дружба и единство в противостоянии с трудностями. Волк, Медведь и Лиса, действуя по принципу «каждый за себя», учат зрителей, что хитрость и эгоизм не ведут к добру.

Визуальные и музыкальные впечатления

Зрителей ждет динамичный спектакль, наполненный юмором и яркими визуальными образами. Пластичные и музыкальные актеры подарят незабываемые эмоции. Особое внимание привлекает живописный теремок, выразительные костюмы персонажей и чудесная музыка петербургского композитора Владимира Сапожникова, который известен своими детскими произведениями.

Не упустите возможность погрузиться в мир детства и насладиться этим увлекательным спектаклем!

Режиссер
Нина Ульянова
В ролях
Валерий Малюшин
Сергей Соловьев
Валентина Зайцева
Анфиса Михайлова
Мария Владимирова

В других городах

Санкт-Петербург, 25 октября
Плоды просвещения Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон», «Дивный город», 3 этаж
16:00 от 700 ₽

Фотографии

Ай да теремок-теремок! Ай да теремок-теремок! Ай да теремок-теремок! Ай да теремок-теремок! Ай да теремок-теремок! Ай да теремок-теремок! Ай да теремок-теремок!

