АВВА трибьют
Киноафиша АВВА трибьют

АВВА трибьют

О концерте/спектакле

Не пропустите: ABBA SHOW в Академ Джаз Клубе

Шоу для всех поклонников легендарного шведского квартета и всех, кто любит зажигательную музыку! “ABBA SHOW” — это мастерское живое исполнение популярных хитов любимой группы, представляемое известными музыкантами.

История успеха ABBA

В 70-х годах творчество группы ABBA пользовалось невероятной популярностью. Их услышали и полюбили миллионы людей по всему миру. За 30 лет своей карьеры группа продала более 350 миллионов дисков. Причиной такого успеха стали сильные голоса и красивые мелодии — каждая песня группы стала настоящим хитом. Даже спустя много лет после завершения их существования поклонники с удовольствием смотрят фильмы и мюзиклы, созданные по мотивам творчества ABBA, и продолжают наслаждаться магией их песен.

Уникальный концерт в Академ Джаз Клубе

В Академ Джаз Клубе состоится особенный концерт с живым звуком. Это не просто шоу двойников, а настоящее искусство — красивое исполнение хитов ABBA, таких как “Waterloo”, “Money, Money, Money”, “Dancing Queen”, “Mamma Mia”, “S.O.S.” и “Gimme Gimme Gimme”. Четверка “ABBA SHOW” вдохнула в эти песни новую жизнь своим потрясающим исполнением.

Атмосфера вечера

Погрузитесь в атмосферу зажигательного диско, первой любви, шампанского и золотых хитов от ABBA SHOW. Концерт — это возможность провести вечер в компании знакомых мелодий и великолепного исполнения. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!

Ждем вас в Академ Джаз Клубе на проспекте Мира 26с1!

Купить билет на концерт АВВА трибьют

Ноябрь
15 ноября суббота
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 1500 ₽

