АВВА трибьют

ABBA SHOW: Зажигательный концерт в Академ Джаз Клубе

Шоу для всех поклонников легендарного шведского квартета и любителей зажигательной музыки! «ABBA SHOW» — это мастерское живое исполнение популярнейших хитов группы, которая покорила сердца миллионов.

Наследие ABBA

В 70-х годах группа «ABBA» пользовалась невероятной популярностью. Их творчество охватывает несколько поколений, а за 30 лет карьеры группа продала более 350 миллионов дисков по всему миру. Секрет их успеха — сильные голоса, красивые мелодии и, конечно же, хиты, которые не теряют своей актуальности.

Несмотря на завершение карьеры в 1982 году, фанаты продолжают наслаждаться фильмами и мюзиклами, основанными на их творчестве, не переставая удивляться магии песен.

Концерт в Академ Джаз Клубе

Не пропустите особенный концерт с живым звуком в «Академ Джаз Клубе», который состоится по адресу: проспект Мира, 26с1. Это не просто шоу двойников — это великолепное исполнение таких хитов, как «Waterloo», «Money, Money, Money», «Dancing Queen», «Mamma Mia», «S.O.S.», «Gimme Gimme Gimme» и многих других.

Погружение в атмосферу

Четверка «ABBA SHOW» вдохнула в эти песни новую жизнь, подарив зрителям зажигательное диско, романтику первой любви и искрометное настроение с бокалом шампанского. Приходите и окунитесь в атмосферу золотых хитов!

Мы ждем вас в «Академ Джаз Клубе» — не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!