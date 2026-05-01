Авторский вечер Ольги Лебедевой «Астрология и магия в Средние века»
Возраст 6+

О выставке

Лекция об астрологии и магии в Средние века

Ольга Викторовна Лебедева, выпускница философского факультета СПбГУ и магистратуры Венецианского университета Ca' Foscari, приглашает всех желающих на увлекательную лекцию. В ходе мероприятия вы узнаете, какую значительную роль астрология и магия играли в жизни общества в Средние века.

Астрология как наука

Астрология в те времена считалась настоящей наукой, способной предсказать будущее и помочь людям в принятии важных решений. Астрологи пользовались уважением при дворах королей и вельмож, составляя гороскопы и давая советы по вопросам политики и личной жизни.

Магия в повседневной жизни

Магия была неотъемлемой частью повседневности. Люди верили в силу заклинаний и амулетов, которые могли защитить их от злых духов и болезней. Маги и алхимики стремились раскрыть тайны природы, создавая различные эликсиры и проводя эксперименты, которые иногда пересекались с ранними научными исследованиями.

Культурное наследие

Несмотря на влияние церкви, которая часто осуждала магические практики, астрология и магия продолжали процветать. Их влияние ощущается и в культуре, и в литературе того времени, оставив глубокий след в сознании общества.

Уникальная возможность

Билет на лекцию не только предоставит возможность послушать интересный материал, но и включает посещение музея. Это отличная шанс расширить свои знания и насладиться культурным досугом.

Не упустите шанс провести время с пользой!

Купить билет на выставка Авторский вечер Ольги Лебедевой «Астрология и магия в Средние века»

31 мая воскресенье
15:00
Музей Грааля династии Севенардов-Кшесинских Санкт-Петербург, Гагаринская, 24
от 1000 ₽
30 августа воскресенье
15:00
