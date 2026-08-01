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Авторский вечер Ирины Кузьминой «Матильда Кшесинская. Легенды и мифы»
Киноафиша Авторский вечер Ирины Кузьминой «Матильда Кшесинская. Легенды и мифы»

Авторский вечер Ирины Кузьминой «Матильда Кшесинская. Легенды и мифы»

6+
Возраст 6+

О выставке

Авторский вечер Ирины Кузьминой о Матильде Кшесинской

Приглашаем вас на авторский вечер Ирины Кузьминой, посвященный выдающейся балерине Матильде Кшесинской. Это уникальное событие даст вам возможность ближе познакомиться с судьбой и творчеством знаменитой артистки Императорских театров.

Жизнь и карьера Матильды Кшесинской

В рамках вечера вы узнаете о детстве Матильды, её значительных ролях в постановках мастеров, таких как Мариус Петипа и Лев Иванов. Эти известные хореографы оказали огромное влияние на развитие русского балета, и их творчество в сочетании с личностью Кшесинской стало важной частью культурной истории страны.

Атмосфера эпохи

Мероприятие пройдет в музее династии Севенардов-Кшесинских, что добавляет особый колорит встрече. Вы сможете ощутить атмосферу того времени и увидеть уникальные экспонаты: картины из особняка Матильды, старинные фотографии, письма и альбомы, а также сценические костюмы, которые оживляют наследие великой балерины.

Не упустите шанс узнать больше о жизни одной из самых ярких звезд русского балета и насладиться магией, которая царила в те дни. Ждем вас на вечере!

Купить билет на выставка Авторский вечер Ирины Кузьминой «Матильда Кшесинская. Легенды и мифы»

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В других городах
Август
Сентябрь
15 августа суббота
16:30
Музей Грааля династии Севенардов-Кшесинских Санкт-Петербург, Гагаринская, 24
от 1000 ₽
19 сентября суббота
16:30
Музей Грааля династии Севенардов-Кшесинских Санкт-Петербург, Гагаринская, 24
от 1000 ₽

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Авторский вечер Ирины Кузьминой «Балетная династия Кшесинских»

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от 1000 ₽
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