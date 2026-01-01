Авторский вечер Ирины Кузьминой «Лебедь русского балета. Анна Павлова»
Авторский вечер Ирины Кузьминой «Лебедь русского балета. Анна Павлова»

Возраст 6+

О выставке

Лекция о легенде балета — Анне Павловой

Анна Павлова — символ балетного искусства начала XX века, олицетворяющий небесную хрупкость и грацию. Её танцы были не только выражением техники, но и настоящей поэзией, способной тронуть сердца зрителей по всему миру.

Хореограф Михаил Фокин создал для нее знаменитую миниатюру «Умирающий лебедь», которая стала настоящей визитной карточкой Павловой. Этот номер завоевал бесмертную славу и навсегда закрепил за ней образ неземного и ускользающего существа.

Приходите на авторский вечер Ирины Кузьминой, чтобы узнать больше о жизни и творчестве Анны Павловой, а также увидеть интересные хореографические интерпретации её наследия.

13 июня суббота
16:30
Музей Грааля династии Севенардов-Кшесинских Санкт-Петербург, Гагаринская, 24
от 1000 ₽
25 июля суббота
16:00
22 августа суббота
16:00
