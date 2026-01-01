Авторский вечер Ирины Кузьминой «Балетная династия Кшесинских»
Авторский вечер Ирины Кузьминой «Балетная династия Кшесинских»

6+
Возраст 6+

О выставке

Лекция о балетной династия Кшесинских

Династия Кшесинских — это удивительная страница в истории русского императорского балета. Мастера этой семьи были не только виртуозами танца, но и важными фигурами своего времени.

Историческая справка

Основателем Кшесинских стал Феликс Кшесинский, талантливый исполнитель характерного танца, который принёс в Петербург элементы польской культуры. Его мастерство в исполнении мазурки сделало его любимцем императорской сцены.

Легендарная Матильда

Каждый из детей Феликса продолжил его дело, однако именно Матильда Кшесинская стала настоящей легендой. Она сделала историю русского балета ярче, став первой в стране балериной, исполнившей тридцать два фуэте подряд. Это достижение убедило всех в её мастерстве и дало ей право носить титул Prima Ballerina Assoluta.

Июнь
Июль
Август
6 июня суббота
16:30
Музей Грааля династии Севенардов-Кшесинских Санкт-Петербург, Гагаринская, 24
от 1000 ₽
18 июля суббота
16:00
Музей Грааля династии Севенардов-Кшесинских Санкт-Петербург, Гагаринская, 24
от 1000 ₽
15 августа суббота
16:00
Музей Грааля династии Севенардов-Кшесинских Санкт-Петербург, Гагаринская, 24
от 1000 ₽

