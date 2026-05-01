На киностудии «Ленфильм» открылась уникальная инсталляция «Авторский стиль». Это проект погружает зрителей в яркие миры известных поэтов, музыкантов, танцоров, ученых и художников, которые жили и творили в Санкт-Петербурге.
Инсталляция включает 13 залов, оформленных декорациями и фигурами, которые вместе занимают площадь 400 кв. м. Каждое помещение активно взаимодействует с аудиоспектаклем, озвученным талантливой актрисой Кариной Разумовской и музыкантом Билли Новиком. Проект стал результатом работы творческой мастерской «Невский баталист», специалисты которой имеют богатый опыт в сфере музейно-выставочных проектов.
Вам предстоит пройти через магические иллюстрации Ивана Билибина и заглянуть в балетный класс Агриппины Вагановой. Вы окажетесь в синих горах, описанных Николаем Рерихом, и сможете понаблюдать за животными вместе с В. В. Бианки. Также вас ждёт возможность стать участником перфоманса в «Бродячей собаке» и отправиться на бал в карете Золушки. Герои инсталляции вдохновлялись Санкт-Петербургом и его культурой, среди них такие фигуры, как А. А. Ахматова, Н. К. Рерих и С. А. Есенин.
Инсталляция открыта для посещения с вторника по воскресенье с 12:00 до 20:00. Обратите внимание, что понедельник — выходной день (за исключением праздничных дней). Вход закрывается в 19:00, а посещение осуществляется по сеансам. Аудиогид входит в стоимость билета.
Льготный билет можно оформить онлайн для следующих категорий граждан:
Также каждые четверг в кассе можно получить бесплатный билет для:
Бесплатный билет для детей 0-6 лет доступен в любые дни работы выставки, однако рекомендуется посещение для детей от 6 лет. Дети младше 14 лет могут посетить выставку только в сопровождении родителей или законных представителей.
Инсталляция размещена по адресу: Каменноостровский просп., 10, лит. В, павильон № 5 киностудии «Ленфильм». Поднявшись по лестнице, вы окажетесь на втором этаже.