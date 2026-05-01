Инсталляция «Авторский стиль» на киностудии «Ленфильм»

На киностудии «Ленфильм» открылась уникальная инсталляция «Авторский стиль». Это проект погружает зрителей в яркие миры известных поэтов, музыкантов, танцоров, ученых и художников, которые жили и творили в Санкт-Петербурге.

О выставке

Инсталляция включает 13 залов, оформленных декорациями и фигурами, которые вместе занимают площадь 400 кв. м. Каждое помещение активно взаимодействует с аудиоспектаклем, озвученным талантливой актрисой Кариной Разумовской и музыкантом Билли Новиком. Проект стал результатом работы творческой мастерской «Невский баталист», специалисты которой имеют богатый опыт в сфере музейно-выставочных проектов.

Что вы увидите

Вам предстоит пройти через магические иллюстрации Ивана Билибина и заглянуть в балетный класс Агриппины Вагановой. Вы окажетесь в синих горах, описанных Николаем Рерихом, и сможете понаблюдать за животными вместе с В. В. Бианки. Также вас ждёт возможность стать участником перфоманса в «Бродячей собаке» и отправиться на бал в карете Золушки. Герои инсталляции вдохновлялись Санкт-Петербургом и его культурой, среди них такие фигуры, как А. А. Ахматова, Н. К. Рерих и С. А. Есенин.

График работы

Инсталляция открыта для посещения с вторника по воскресенье с 12:00 до 20:00. Обратите внимание, что понедельник — выходной день (за исключением праздничных дней). Вход закрывается в 19:00, а посещение осуществляется по сеансам. Аудиогид входит в стоимость билета.

Льготные и бесплатные билеты

Льготный билет можно оформить онлайн для следующих категорий граждан:

Дети 7-17 лет;

Студенты (РФ и ЕАЭС);

Пенсионеры (РФ и ЕАЭС);

Многодетные семьи.

Также каждые четверг в кассе можно получить бесплатный билет для:

Жителей блокадного Ленинграда и лиц, награжденных медалью «За оборону Ленинграда»;

Ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и других боевых действий;

Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров Ордена Славы;

Инвалидов I и II группы с 1 сопровождающим;

Инвалидов III группы;

Ребенка-инвалида и 1 сопровождающего взрослого;

Участников СВО и членов их семей;

Военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в Российской Федерации;

Ликвидаторов Чернобыльской аварии.

Бесплатный билет для детей 0-6 лет доступен в любые дни работы выставки, однако рекомендуется посещение для детей от 6 лет. Дети младше 14 лет могут посетить выставку только в сопровождении родителей или законных представителей.

Адрес

Инсталляция размещена по адресу: Каменноостровский просп., 10, лит. В, павильон № 5 киностудии «Ленфильм». Поднявшись по лестнице, вы окажетесь на втором этаже.