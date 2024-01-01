Меню
Авторский стиль
Авторский стиль

Авторский стиль

6+
Возраст 6+

О выставке

Инсталляция «Авторский стиль» в мастерской «Невский баталист»

График работы: вт–вс с 12:00 до 20:00. Понедельник – выходной, кроме праздничных дней. Вход закрывается в 19:00. Посещение осуществляется по сеансам.

Инсталляция «Авторский стиль» представляет собой уникальные миры, созданные по мотивам жизни и творчества знаменитых личностей. Здесь можно встретить известных поэтов, музыкантов, танцоров, ученых и художников. На площади 400 кв. м. расположены 13 залов, каждый из которых насыщен декорациями и фигурами героев.

Музыкальное сопровождение и аудиогид

Особенность этого проекта — аудиоспектакль, озвученный талантливой актрисой Кариной Разумовской и музыкантом Билли Новиком. Аудиогид включен в стоимость билета, что делает посещение еще более увлекательным.

Путешествие через искусство

На выставке вас ждут сказочные иллюстрации Ивана Билибина, балетный класс Агриппины Вагановой, синие горы из картин Николая Рериха и невероятные перформансы. Вы сможете понаблюдать за животными с Бианки и даже отправиться на бал в карете Золушки.

Герои проекта

Все деятели искусства, представленные в инсталляции, оставили свой след в Санкт-Петербурге. Среди них такие мастера, как Е. Л. Шварц, А. А. Ахматова, Н. К. Рерих, В. В. Маяковский и многие другие.

Команда проекта

Новый проект является результатом работы творческой мастерской «Невский баталист», специализирующейся на музейно-выставочных проектах. С 2013 года они реализовали более 20 экспозиций как в России, так и за рубежом.

Льготы на вход

Льготные билеты оформляются онлайн для следующих категорий граждан:

  • Дети 7-17 лет
  • Студенты (РФ и ЕАЭС)
  • Пенсионеры (РФ и ЕАЭС)
  • Многодетные семьи

Каждый четверг в кассе можно получить бесплатный билет для:

  • Жителей блокадного Ленинграда и лиц, награжденных медалью «За оборону Ленинграда»
  • Ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны
  • Героев Советского Союза и Российской Федерации
  • Инвалидов I и II группы с сопровождающим
  • Ребенка-инвалида с одним сопровождающим взрослым
  • Участников СВО и членов их семей
  • Военнослужащих, проходящих срочную службу
  • Ликвидаторов Чернобыльской аварии

В кассе также можно оформить бесплатный билет для детей 0-6 лет, но рекомендуется посещение с 6 лет. Дети до 14 лет допускаются только в сопровождении родителей или законных представителей.

Местоположение

Инсталляция расположена по адресу: Каменноостровский просп., 10, лит. В, павильон № 5 киностудии «Ленфильм». Подъем на 2 этаж осуществляется по лестнице.

Декабрь
Январь
