Инсталляция «Авторский стиль» на киностудии «Ленфильм»

В центре сюжета инсталляции «Авторский стиль» — миры известных поэтов, музыкантов, танцоров, ученых и художников, которые творили в Санкт-Петербурге. Проект включает 13 залов с уникальными декорациями и фигурами героев, а также аудиоспектакль, озвученный Кариной Разумовской и Билли Новиком.

О выставке

Инсталляция охватывает площадку в 400 кв. м и стала результатом работы команды авторов творческой мастерской «Невский баталист», обладающей значительным опытом в сфере музейно-выставочных проектов. С 2013 года они реализовали более 20 экспозиций как в России, так и за рубежом.

Здесь вы сможете пройти через иллюстрации Ивана Билибина, посетить балетный класс Агриппины Вагановой, оказаться в синих горах Николая Рериха и стать участником перфоманса в «Бродячей собаке». Вдохновение для проекта черпали такие выдающиеся личности, как Е. Л. Шварц, Н. К. Рерих и В. В. Маяковский.

График работы и условия посещения

Инсталляция работает с вторника по воскресенье с 12:00 до 20:00. Понедельник — выходной (кроме праздничных дней). Вход закрывается в 19:00. Посещение осуществляется по сеансам, аудиогид включен в стоимость билета.

Преимущества и льготы

Льготные билеты можно оформить онлайн для следующих категорий:

дети 7-17 лет;

студенты (РФ и ЕАЭС);

пенсионеры (РФ и ЕАЭС);

многодетные семьи.

Бесплатные билеты доступны в кассе каждый четверг для:

жителей блокадного Ленинграда и награжденных медалью «За оборону Ленинграда»;

ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны;

Героев Советского Союза и Российской Федерации;

инвалидов I и II группы с 1 сопровождающим;

инвалидов III группы;

ребенка-инвалида и 1 сопровождающего взрослого;

участников СВО и членов их семей;

военнослужащих, проходящих службу по призыву;

ликвидаторов Чернобыльской аварии.

В дни работы выставки можно оформить бесплатный билет только для детей 0-6 лет. Однако стоит учесть, что рекомендуется посещение с 6 лет. Дети до 14 лет могут посещать выставку только в сопровождении родителей или законных представителей.

Место проведения

Инсталляция расположена по адресу: Каменноостровский просп., 10, лит. В, павильон № 5 киностудии «Ленфильм». Подъем на второй этаж осуществляется по лестнице.