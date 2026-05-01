В центре сюжета инсталляции «Авторский стиль» — миры известных поэтов, музыкантов, танцоров, ученых и художников, которые творили в Санкт-Петербурге. Проект включает 13 залов с уникальными декорациями и фигурами героев, а также аудиоспектакль, озвученный Кариной Разумовской и Билли Новиком.
Инсталляция охватывает площадку в 400 кв. м и стала результатом работы команды авторов творческой мастерской «Невский баталист», обладающей значительным опытом в сфере музейно-выставочных проектов. С 2013 года они реализовали более 20 экспозиций как в России, так и за рубежом.
Здесь вы сможете пройти через иллюстрации Ивана Билибина, посетить балетный класс Агриппины Вагановой, оказаться в синих горах Николая Рериха и стать участником перфоманса в «Бродячей собаке». Вдохновение для проекта черпали такие выдающиеся личности, как Е. Л. Шварц, Н. К. Рерих и В. В. Маяковский.
Инсталляция работает с вторника по воскресенье с 12:00 до 20:00. Понедельник — выходной (кроме праздничных дней). Вход закрывается в 19:00. Посещение осуществляется по сеансам, аудиогид включен в стоимость билета.
Льготные билеты можно оформить онлайн для следующих категорий:
Бесплатные билеты доступны в кассе каждый четверг для:
В дни работы выставки можно оформить бесплатный билет только для детей 0-6 лет. Однако стоит учесть, что рекомендуется посещение с 6 лет. Дети до 14 лет могут посещать выставку только в сопровождении родителей или законных представителей.
Инсталляция расположена по адресу: Каменноостровский просп., 10, лит. В, павильон № 5 киностудии «Ленфильм». Подъем на второй этаж осуществляется по лестнице.