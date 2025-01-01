Меню
Авторский мастер-класс для детей и их родителей «КиноМастер»
Киноафиша Авторский мастер-класс для детей и их родителей «КиноМастер»

Авторский мастер-класс для детей и их родителей «КиноМастер»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Откройте мир немого кино с мастер-классом «КиноМастер»

Погрузитесь в атмосферу старинного кинематографа! У юных кинематографистов будет уникальная возможность снять стильное «Немое кино» в сказочных интерьерах особняка Д.А. Милютина. Каждое участие в мастер-классе — это настоящее приключение, где всё продумано до мелочей: свет, камера, сценарий, грим, костюмы и оборудование. Родители смогут стать самыми благодарными зрителями и ценителями искусства!

Что вас ожидает на мастер-классе?

На мастер-классе «КиноМастер» вы и ваши дети познакомитесь с увлекательным миром кино:

  • Историей кино
  • Процессом создания кинокартин до выхода в свет

Попробуйте себя в различных ролях

Участникам предоставится возможность попробовать себя в следующих ролях:

  • Режиссёра
  • Оператора
  • Осветителя
  • Звукорежиссёра
  • Гримёра
  • Актёра
  • Помощника режиссёра

Не упустите шанс

Без преувеличения, ничего похожего на «КиноМастер» вы не встретите! Мастер-класс проводится лишь три раза в год, и в группе всего 12 мест. Успейте забронировать билет в волшебный мир кино и насладиться этим неповторимым опытом!

Организатор

Мастер-класс организует «Санкт-Петербургский Центр Благородного Воспитания». Возрастная категория: 7+. Продолжительность: 2,5-3 часа с перерывом на чай.

Купить билет на выставка Авторский мастер-класс для детей и их родителей «КиноМастер»

Сентябрь
28 сентября воскресенье
15:00
Особняк Милютина Санкт-Петербург, Садовая, 4
от 2990 ₽

