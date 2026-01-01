Спектакль Авторский интенсив Евгения Ткачука «Природа перезагрузки»

«Я прожил этот день не зря, он останется в моей памяти», – это отзыв одного из наших гостей, и он вдохновил нас на создание уникального интенсива свободного творчества. Это не просто мастер-класс по актерскому мастерству или психологический тренинг личностного роста. Это нечто большее. Вы научитесь воспринимать себя “здесь и сейчас”, наслаждаться текущим моментом, не откладывать жизнь на завтра. Шаг к осознанности. Полное погружение! Мастер тренинга – актер театра и кино, режиссер, художественный руководитель театра Евгений Ткачук*. Что вас ждет? Релаксация. Наслаждаемся тишиной, звуками природы, освобождаемся от лишних мыслей и эмоций. Изучаем пространство и ощущаем себя в нем. Занятия и творчество. Речь, музыка. Вводный курс о лошадях. Работа с телом, биомеханика, пластика. Работа с энергией, управление ею. Занятие с лошадьми. Обсуждение. Делимся впечатлениями, подводим итоги дня с мастером. Празднование. Вечерние посиделки у костра на фоне заката, творческие проявления и итоговые показы в уютной и теплой атмосфере. Что в итоге? вы разовьете свои творческие и артистические способности; узнаете, что такое биомеханика тела и как важно ее усовершенствовать; найдете отражение своего Я в работе со свободной лошадью и поймете, в каком направлении можно работать над собой; посмотрите на мир и себя абсолютно под другим углом; сделаете еще один шаг к принятию себя и осознанию того, что именно вы – двигатель и творец своей жизни!