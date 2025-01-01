Авторский джаз-фьюжн с элементами латино: LabER Band

LabER Band – уникальный коллектив, который стал важной вехой на московской джазовой сцене. С момента своего основания в 2007 году, ансамбль завоевал признание благодаря авторским композициям своего бессменного руководителя Евгения Ревнюка. Его талант и виртуозность сделали LabER Band заметным явлением в мире джаза.
Музыка LabER Band – это гармоничное сочетание невероятного мелодизма и богатства ритмов. Коллектив смело экспериментирует, играя на стыке современного джаза с элементами фанка и латино. Основу репертуара составляют авторские композиции Евгения Ревнюка и его интерпретации джазовых стандартов.
В состав LabER Band входят музыканты высочайшего уровня:
LabER Band выступал на сценах известных фестивалей, таких как «Джаз в саду Эрмитаж», «Усадьба Джаз» и «Koktebel Jazz-Party». Коллектив имеет три авторских альбома: «Найди свою мечту» (2007), «Навстречу» (2014) и «Счастливое путешествие» (2020), который был презентован в Клубе Алексея Козлова.
Название LabER расшифровывается как «Лаборатория Евгения Ревнюка», что подчеркивает экспериментальный подход коллектива к джазу и желание пробовать новое в музыке.
Не упустите возможность насладиться живым выступлением LabER Band и погрузиться в мир современного джаза!