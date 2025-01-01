Авторская программа Глеба Драчева «Свой Высоцкий» с симфоническим оркестром

Музыкальный вечер с Глебом Драчевым и Симфоническим оркестром

3 октября Глеб Драчев и его проект «Свой Высоцкий» представят особенный музыкальный вечер в сопровождении Симфонического оркестра Северо-Запада России. Место встречи — КДЦ «Максим» на Ланском шоссе, 35. Начало в 20:00.

Этот вечер обещает стать настоящим музыкальным высказыванием с глубоким звучанием и живым дыханием. Глеб Драчев подчеркнул, что концерт «не просто ностальгия для старшего поколения». Программа подготовлена так, чтобы молодые зрители также смогли открыть для себя Владимира Высоцкого: «Его тексты, энергетика и сила очаруют даже тех, кто только знакомится с его творчеством».

Новая интерпретация классики

Песни Высоцкого в оркестровом сопровождении раскрываются по-новому — пронзительно, масштабно, до мурашек. Это будет настоящий диалог эпох, мощный и запоминающийся.

Пригласите близких

Не пропустите возможность услышать, вспомнить и почувствовать вместе с близкими, друзьями, родителями и теми, кто только начинает знакомиться с творчеством Высоцкого.