Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Авторская программа Глеба Драчева «Свой Высоцкий» с симфоническим оркестром
Киноафиша Авторская программа Глеба Драчева «Свой Высоцкий» с симфоническим оркестром

Авторская программа Глеба Драчева «Свой Высоцкий» с симфоническим оркестром

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с Глебом Драчевым и Симфоническим оркестром

3 октября Глеб Драчев и его проект «Свой Высоцкий» представят особенный музыкальный вечер в сопровождении Симфонического оркестра Северо-Запада России. Место встречи — КДЦ «Максим» на Ланском шоссе, 35. Начало в 20:00.

Этот вечер обещает стать настоящим музыкальным высказыванием с глубоким звучанием и живым дыханием. Глеб Драчев подчеркнул, что концерт «не просто ностальгия для старшего поколения». Программа подготовлена так, чтобы молодые зрители также смогли открыть для себя Владимира Высоцкого: «Его тексты, энергетика и сила очаруют даже тех, кто только знакомится с его творчеством».

Новая интерпретация классики

Песни Высоцкого в оркестровом сопровождении раскрываются по-новому — пронзительно, масштабно, до мурашек. Это будет настоящий диалог эпох, мощный и запоминающийся.

Пригласите близких

Не пропустите возможность услышать, вспомнить и почувствовать вместе с близкими, друзьями, родителями и теми, кто только начинает знакомиться с творчеством Высоцкого.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 октября
КДЦ «Максим» Санкт-Петербург, Ланское ш., 35
20:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

Гала арфа
12+
Классическая музыка
Гала арфа
19 октября в 16:00 Санктъ-Петербургъ Опера
от 600 ₽
Бельканто шедевры итальянской оперы + фуршет Музей Ностальгии в дворце на Невском
12+
Живая музыка
Бельканто шедевры итальянской оперы + фуршет Музей Ностальгии в дворце на Невском
21 сентября в 19:00 Пространство Freedom / Казанская, 7
от 2000 ₽
Маленький принц
0+
Классическая музыка
Маленький принц
1 февраля в 12:00 Концертный зал в здании Екатерининского собрания
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше