Авторская программа Глеба Драчева «Свой Высоцкий» (акустический концерт)

Свой Высоцкий: Памяти, Голосу, Живому слову

Этим летом мы приглашаем вас на уникальное событие, которое позволит вспомнить и почтить память Владимира Высоцкого — человека, которого мы все слышим в себе. Это не просто концерт, а глубокий разговор с душой. Приготовьтесь к тому, чтобы услышать «Свой Высоцкий» — авторскую программу Глеба Драчева.

Живой звук и уникальная интерпретация

На этом акустическом концерте вы услышите Высоцкого сквозь личную призму исполнителя. Глеб Драчев преподнесет его песни с уважением, но без подражания, что позволит взглянуть на известные произведения совершенно под другим углом.

Это будет встреча с живым, настоящим Высоцким — не из учебников и не из штампов, а через чувства и воспоминания каждого из нас. Только творец и его гитара — никаких лишних слов, только музыка, которая резонирует с пульсом времени.

Приглашаем вас на встречу

Приходите, чтобы послушать, почувствовать и вспомнить. Каждый из нас слышит своего Высоцкого, и это событие станет прекрасной возможностью поделиться этими ощущениями с другими. Не упустите возможность стать частью этого уникального концерта!