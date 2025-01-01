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Авторская программа Глеба Драчева «Свой Высоцкий» (акустический концерт)
Киноафиша Авторская программа Глеба Драчева «Свой Высоцкий» (акустический концерт)

Авторская программа Глеба Драчева «Свой Высоцкий» (акустический концерт)

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Свой Высоцкий: Памяти, Голосу, Живому слову

Этим летом мы приглашаем вас на уникальное событие, которое позволит вспомнить и почтить память Владимира Высоцкого — человека, которого мы все слышим в себе. Это не просто концерт, а глубокий разговор с душой. Приготовьтесь к тому, чтобы услышать «Свой Высоцкий» — авторскую программу Глеба Драчева.

Живой звук и уникальная интерпретация

На этом акустическом концерте вы услышите Высоцкого сквозь личную призму исполнителя. Глеб Драчев преподнесет его песни с уважением, но без подражания, что позволит взглянуть на известные произведения совершенно под другим углом.

Это будет встреча с живым, настоящим Высоцким — не из учебников и не из штампов, а через чувства и воспоминания каждого из нас. Только творец и его гитара — никаких лишних слов, только музыка, которая резонирует с пульсом времени.

Приглашаем вас на встречу

Приходите, чтобы послушать, почувствовать и вспомнить. Каждый из нас слышит своего Высоцкого, и это событие станет прекрасной возможностью поделиться этими ощущениями с другими. Не упустите возможность стать частью этого уникального концерта!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 июля
КДЦ «Московский» Санкт-Петербург, Варшавская, 98
19:00 от 600 ₽

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