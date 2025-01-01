Меню
Авторская лекция Любови Безруковой «Матильда Кшесинская: балет и романы с Романовыми»
Киноафиша Авторская лекция Любови Безруковой «Матильда Кшесинская: балет и романы с Романовыми»

Авторская лекция Любови Безруковой «Матильда Кшесинская: балет и романы с Романовыми»

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Балет, страсть и интриги: погружение в мир Матильды Кшесинской

Интриги, страсть, власть и блеск императорской сцены! Именно так можно охарактеризовать погружение в жизнь Матильды Кшесинской, легендарной балерины, чья биография полна невероятных событий и громких романов.

Приглашаем вас в загородный клуб «Репино-Ленинское» на уникальную встречу, где искусствовед Любовь Безрукова, петербурженка в четвертом поколении, проведет вас по лабиринтам судьбы этой яркой личности. Она раскроет не только тайны ее карьеры, но и расскажет о личной жизни известной балерины.

Кто такая Матильда Кшесинская?

Матильда Кшесинская — одна из самых известных фигур русского балета начала XX века. Её профессионализм и артистизм сделали её любимицей публики. Кшесинская была первой звёздой императорского театра, а также обладательницей нескольких громких романов с высшими должностными лицами своего времени. Её жизнь полна как триумфов, так и драм.

Что вас ожидает на встрече?

Во время мероприятия вы сможете не только услышать интересные факты о жизни Кшесинской, но и погрузиться в атмосферу балета той эпохи. Любовь Безрукова поделится своими знаниями и взглядами на наследие балерины, а также на её влияние на развитие русского балета.

Не упустите возможность прикоснуться к истории великих танцоров и узнать, что стоит за славой и успехом этой выдающейся женщины!

Приходите и окунитесь в волшебный мир театра!

Купить билет на выставка Авторская лекция Любови Безруковой «Матильда Кшесинская: балет и романы с Романовыми»

Октябрь
18 октября суббота
16:00
Загородный клуб «Репино-Ленинское» Санкт-Петербург, Выборгский р-н, пос. Ленинское, Советская, 171
от 2500 ₽

Все выставки Москвы
