Автор
Киноафиша Автор

Спектакль Автор

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль "Автор" во Дворце искусств "Премьера"

Уехав из родного дома, наш герой стремится осуществить свою мечту стать мультипликатором. Однако его путь оказывается не таким простым. В новом мире он сталкивается с неожиданными встречами и мистическими происшествиями.

Мир забытых образов

Вокруг героя начинают материализовываться давно забытые образы, загадочные существа и персонажи мультфильмов, которые, кажется, постоянно его преследуют. Это странное путешествие порождает у него страх потерять себя. Но на этом же пути он обретает возможность разобраться в своих чувствах и понять, кто он на самом деле.

Выразительная эстетика спектакля

Спектакль "Автор" — это не только эмоции, но и богатая визуальная составляющая. Уникальная сценография и запоминающаяся музыка создают атмосферу, в которой переплетаются реальность и фантазия, а зритель погружается в мир внутренней борьбы героя.

Почему стоит посетить?

Не упустите возможность стать свидетелем захватывающей истории о поиске себя и преодолении внутреннего конфликта. "Автор" обещает привлечь внимание не только любителей анимации, но и всех, кто ценит глубину и многослойность театрального искусства.

Приглашаем вас в Дворец искусств "Премьера" на этот уникальный спектакль, который обязательно оставит след в вашем сердце!

Расписание

В других городах

Краснодар, 19 сентября
Дворец искусств «Премьера» Краснодар, Стасова, 175
19:00 от 400 ₽
Краснодар, 20 сентября
Дворец искусств «Премьера» Краснодар, Стасова, 175
18:00 от 400 ₽
Краснодар, 21 сентября
Дворец искусств «Премьера» Краснодар, Стасова, 175
18:00 от 400 ₽

