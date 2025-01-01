Спектакль «Автопортрет» в театре «Мой»

Театр «Мой» представляет новую постановку «Автопортрет», в которой зрители встретятся с молодым художником, только что завершившим свой гениальный автопортрет. Однако его мир оказывается изолированным: он не знает любви и не замечает женщин.

Сюжет

В одну из ночей к художнику неожиданно приходит его давняя знакомая Лидия. Вскоре на пороге появляется загадочный незнакомец, который меняет всё. Этот спектакль затрагивает темы любви, одиночества и творческого поиска, и заставляет задуматься о том, что вдохновение может прийти из самых неожиданных источников.

Режиссура и актёрский состав

Режиссёр Анна Клочкова создала уникальную атмосферу, которая погружает зрителя в мир художника. Главные роли исполняют:

Станислав Слободянюк

Федор Львов-Белов

Полина Похилько

Анастасия Чуркина

Спектакль «Автопортрет» стал настоящим событием театрального сезона. Интересно, что антураж и декорации специально разработаны с акцентом на современное искусство, чтобы максимально передать внутренний мир главного героя.

Не упустите возможность увидеть эту увлекательную историю о поисках смысла и любви в театре «Мой»!