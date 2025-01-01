Меню
Автопортрет
Киноафиша Автопортрет

Спектакль Автопортрет

16+
Режиссер Анна Клочкова
Продолжительность 3 часа, 2 антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Автопортрет» в театре «Мой»

Театр «Мой» представляет новую постановку «Автопортрет», в которой зрители встретятся с молодым художником, только что завершившим свой гениальный автопортрет. Однако его мир оказывается изолированным: он не знает любви и не замечает женщин.

Сюжет

В одну из ночей к художнику неожиданно приходит его давняя знакомая Лидия. Вскоре на пороге появляется загадочный незнакомец, который меняет всё. Этот спектакль затрагивает темы любви, одиночества и творческого поиска, и заставляет задуматься о том, что вдохновение может прийти из самых неожиданных источников.

Режиссура и актёрский состав

Режиссёр Анна Клочкова создала уникальную атмосферу, которая погружает зрителя в мир художника. Главные роли исполняют:

  • Станислав Слободянюк
  • Федор Львов-Белов
  • Полина Похилько
  • Анастасия Чуркина

Спектакль «Автопортрет» стал настоящим событием театрального сезона. Интересно, что антураж и декорации специально разработаны с акцентом на современное искусство, чтобы максимально передать внутренний мир главного героя.

Не упустите возможность увидеть эту увлекательную историю о поисках смысла и любви в театре «Мой»!

Купить билет на спектакль Автопортрет

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
17 октября пятница
19:30
Мой Краснодар, Зиповская, 5в, литера Х, 4 этаж
от 1500 ₽
18 октября суббота
19:00
Мой Краснодар, Зиповская, 5в, литера Х, 4 этаж
от 1500 ₽
19 октября воскресенье
19:00
Мой Краснодар, Зиповская, 5в, литера Х, 4 этаж
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Не в свои сани не садись!
12+
Комедия Музыка
Не в свои сани не садись!
5 декабря в 19:00 Центральный концертный зал
от 2000 ₽
Тебя 2
16+
Драма
Тебя 2
29 октября в 20:30 Один театр
от 800 ₽
12+
Комедия Драма
Раневская: Сквозь смех и слезы
8 октября в 19:00 Центральный концертный зал
от 1800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
