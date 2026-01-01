Самый масштабный автофестиваль в Сибири — MIDDAY 2026

Открытие сезона автомобильных мероприятий в Новосибирске состоится на выставке MIDDAY 2026. Этот фестиваль обещает быть увлекательным и насыщенным, собирая любителей модифицированных автомобилей и мотоциклов со всей Сибири.

Что ждет гостей на фестивале?

В программе мероприятия:

Выставка автомобилей различных направлений, включая уникальные тюнинговые проекты;

Зона автозвука с возможностью послушать лучшие системы;

Конкурсы и интерактивные развлечения для участников;

Розыгрыши призов, которые добавят азарта;

Точки партнёров и тематические площадки;

Фуд-корт и зоны отдыха для комфортного времяпрепровождения.

Атмосфера фестиваля

MIDDAY создаст уникальную атмосферу летнего автодвижения, общения и музыки. Здесь соберутся владельцы автомобилей, автоклубы и все, кто ценит автомобильную культуру. Будьте готовы к ярким машинам и интересным встречам!

Не упустите возможность стать частью самого масштабного автофестиваля Сибири, который откроет новый автомобильный сезон!

Место проведения: Сибирь-Арена, ул. Немировича-Данченко 160.