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Автобусный сезон
Билеты от 1500₽
Киноафиша Автобусный сезон

Спектакль Автобусный сезон

Постановка
Театр.doc industrial 12+
Продолжительность 50 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

«Автобусный сезон»: театр в движении

Пьеса «Автобусный сезон» погружает зрителей в мир, где совершенно разные по возрасту и социальному статусу люди оказываются в одном пространстве пригородного автобуса. Автобус не резиновый, а ехать нужно всем и сразу, без разделения на «пенсионеров с тележками» и «всех остальных». Это место, где случаются встречи, случайные разговоры и неожиданные откровения. Здесь переплетаются истории о том, как каждый едет: на работу, на огород, по делам, которые не отложишь.

Место действия — автобус, жанры — разные

В этом вынужденном объединении пространство автобуса становится театром. Тут стираются личные границы, и каждый пассажир оказывается участником общего человеческого спектакля. Разговоры, делящиеся на откровения, раздражающие монологи, танцы, мюзиклы и тихие исповеди, сменяют друг друга, пока не наступит нужная остановка. Но пережитый спектакль останется с тобой даже после того, как автобус укатит дальше.

Создатели спектакля: театральное содружество пространство игры

Содружество пространство игры — это уникальная группа людей: актеры, писатели, музыканты и творческие личности, которые объединяют свою разность, чтобы создать что-то новое и живое. В этой команде есть такие, кто пишет только носом, актеры с разным опытом, вокалисты и музыканты, которые видят театр через призму звуков, и незрячие актеры, которые знают, как попасть в световую точку на сцене.

Творческое пространство без ограничений

Все участники содружества — очень разные, и это их разность становится основой для театрального поиска. Здесь нет необходимости соответствовать жестким канонам «прекрасного» театра, можно быть собой, думать, рефлексировать, не бояться быть живыми и разными. Это пространство, где творчество не регламентируется формами, и каждый может найти место для своего выражения.

Режиссер
Лариса Никитина
В ролях
Наталья Горох
Роман Пугачев
Ксения Белич
Станислав Филатов
Евгения Каратыгина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 августа
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
20:00 от 1500 ₽

Фотографии

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