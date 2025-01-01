Спектакль Автоботы на каникулах

Не упустите шанс посетить незабываемое робо-шоу в Санкт-Петербурге!
Не знаете, чем занять своего ребенка на каникулах? Лучший подарок – билет на удивительное шоу роботов! Подарите ребенку незабываемые впечатления и восторг!
Уникальность шоу
- Динамичное и зрелищное представление, единственное в своем роде!
- Креативный сюжет с любимыми персонажами.
- Гигантские Трансформеры, которые впечатляют – они двигаются, светятся, говорят механическими голосами.
- Современные спецэффекты и яркие декорации создают ощущение полного погружения.
- Каждый ребенок сможет подойти к гигантским роботам, сфотографироваться с ними на одной сцене!
Увлекательный сюжет
В этом шоу Трансформеры, устав от войны на Кибертроне и Земле, решают устроить себе долгожданные каникулы. Однако их мечты об отдыхе нарушает профессор Вольт, которому срочно нужна помощь. На его лабораторию нацелился сам Гальватрон, предводитель десептиконов. Узнав о веществе Польтезий, способном растворить что угодно, Гальватрон решает заполучить его и сделать своим главным оружием в борьбе за власть!
Как проходит шоу
- В билете указано время начала спектакля. Двери в фойе открываются за 30 минут до начала.
- Спектакль длится 55 минут.
- После шоу каждый сможет сфотографироваться с Трансформерами на сцене. Фотосессия длится 30 минут.
Специальные предложения
- Дети до 4 лет (включительно) могут пройти с родителями бесплатно (без предоставления отдельного места).
- Родители могут не приобретать билет для себя и дождаться окончания шоу в фойе.
- Дети до 12 лет могут размещаться только в партере, в соответствии с правилами безопасности.
Важная информация
- Дети до 12 лет без сопровождения взрослых на балкон не допускаются.
- Попкорн в стоимость билета не входит и выдается только детям.
- Раздача взрослым не предусмотрена, даже при наличии билетов.
ДО ВСТРЕЧИ НА РОБО-ШОУ!