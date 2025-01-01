Спектакль Автоботы на каникулах

Не упустите шанс посетить незабываемое робо-шоу в Санкт-Петербурге!

Не знаете, чем занять своего ребенка на каникулах? Лучший подарок – билет на удивительное шоу роботов! Подарите ребенку незабываемые впечатления и восторг!

Уникальность шоу

Динамичное и зрелищное представление, единственное в своем роде!

Креативный сюжет с любимыми персонажами.

Гигантские Трансформеры, которые впечатляют – они двигаются, светятся, говорят механическими голосами.

Современные спецэффекты и яркие декорации создают ощущение полного погружения.

Каждый ребенок сможет подойти к гигантским роботам, сфотографироваться с ними на одной сцене!

Увлекательный сюжет

В этом шоу Трансформеры, устав от войны на Кибертроне и Земле, решают устроить себе долгожданные каникулы. Однако их мечты об отдыхе нарушает профессор Вольт, которому срочно нужна помощь. На его лабораторию нацелился сам Гальватрон, предводитель десептиконов. Узнав о веществе Польтезий, способном растворить что угодно, Гальватрон решает заполучить его и сделать своим главным оружием в борьбе за власть!

Как проходит шоу

В билете указано время начала спектакля. Двери в фойе открываются за 30 минут до начала.

Спектакль длится 55 минут.

После шоу каждый сможет сфотографироваться с Трансформерами на сцене. Фотосессия длится 30 минут.

Специальные предложения

Дети до 4 лет (включительно) могут пройти с родителями бесплатно (без предоставления отдельного места).

Родители могут не приобретать билет для себя и дождаться окончания шоу в фойе.

Дети до 12 лет могут размещаться только в партере, в соответствии с правилами безопасности.

Важная информация

Дети до 12 лет без сопровождения взрослых на балкон не допускаются.

Попкорн в стоимость билета не входит и выдается только детям.

Раздача взрослым не предусмотрена, даже при наличии билетов.

ДО ВСТРЕЧИ НА РОБО-ШОУ!