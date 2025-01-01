Меню
Автобиография
Киноафиша Автобиография

Спектакль Автобиография

Постановка
ТМИН 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Бранислав Нушич: Смешной гений, покоривший Европу

Бранислав Нушич — сербский писатель, чьи произведения завоевали сердца зрителей по всей Европе. Его пьесы стали классикой российских театров, а рассказы представляют собой высшую пробу юмора и сатиры. Публика обожала Нушича: зрители не жалели времени и сил, выстраиваясь в очереди за билетами на его комедии, которые щедро дарили смех и радость.

Несогласие с Академией

Несмотря на популярность, Нушич долгое время не находил признания в Академии наук, где его считали недостаточно серьёзным. В ответ на это в 1924 году он написал свою знаменитую «Автобиографию». Каждый член Академии обязан был представить свою автобиографию, и Нушич решил обеспечить себя этим документом заранее.

«Автобиография»: доступная философия

Книга стала одной из самых смешных в мировой литературе, наполненной доступной философией Нушича. Он умело рассказывает об окружающем мире простым языком, что делает её интересной как для любителей юмора, так и для тех, кто ищет глубокие размышления о жизни.

Не упустите возможность погрузиться в мир Нушича и насладиться его остроумными наблюдениями! Билеты на спектакли по его пьесам распродаются быстро, так что стоит поторопиться.

Режиссер
Равиль Гилязетдинов
В ролях
Равиль Гилязетдинов
