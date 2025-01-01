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Авраам Руссо
Киноафиша Авраам Руссо

Авраам Руссо

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Авраам Руссо: Возвращение на сцену. Концерт в Санкт-Петербурге

Авраам Руссо — яркий талантливый артист с уникальным голосом, который ворвался на эстраду в начале «нулевых» и покорил сердца зрителей своими жаркими, чувственными и мелодичными песнями. Его творчество до сих пор вызывает восторг, а песни остаются популярными на танцполах и в сердцах поклонников.

Легендарные хиты

Кто не знает такие хиты, как «Любви, которой больше нет» и «Просто любить тебя»? Дуэт Авраама Руссо и Кристины Орбакайте стал одним из самых успешных в истории музыкальных «нулевых», «десятых» и даже «двадцатых». Трек «Знаю» продолжает занимать топовые позиции в ротации русскоязычных радио- и телеканалов.

Награды и достижения

Авраам — участник фестиваля «Песня года» и четырёхкратный обладатель премии «Золотой граммофон». Этот артист обладает своим фирменным стилем: его голос настолько уникален, что спутать его с другим просто невозможно. Восточный красавец с пронзительным и проникновенным голосом умеет держать публику за сердце, очаровывая её.

Многоязычный артист

Интересный факт: Авраам свободно говорит на 13 языках, что позволяет ему легко общаться с поклонниками по всему миру. Он активно путешествует, творит новые песни и записывает альбомы, не прекращая свою музыкальную карьеру.

Не упустите возможность увидеть Авраама Руссо на сцене! Его возвращение обещает быть незабываемым.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 ноября
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
20:00 от 2000 ₽

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