Спектакль AVlab: перформанс «La Obra»

Перформанс в Мире Изоляции

«La Obra» — это уникальный перформанс, который можно охарактеризовать как «живую инсталляцию». В этом проекте художник, актриса и композитор создают изолированное пространство, представляющее собой небольшой остров, обособленный от внешнего мира.

Основа Перформанса

В центре внимания перформанса лежит роман Адольфа Бьой Касареса «Изобретение Мореля». Здесь пространство текста замкнуто на себе, так же как и само действие. Это идеальная геометрическая конструкция, вызывающая ассоциации с потребностью в уединении и изоляции. Проект исследует темы эскапизма и постоянного повторения одних и тех же действий.

Взаимодействие Искусств

Актриса воспроизводит отрывок из романа, в котором описывается создание картины: портрета женщины, читающей книгу на закате. Художник в это время рисует портрет актрисы, а композитор создает многосоставное звуковое полотно, соединяя разные жанры электронной музыки. Он вплетает в композицию голос актрисы и звуки движения кисти по холсту, записанные через микрофоны.

Цикличность и Повторение

В пространстве рядом с перформерами находятся несколько завершенных портретов, которые свидетельствуют о возобновлении цикла действий. Это воссоздает основной принцип романа, где события постоянно повторяются. Действие напоминает сон, в котором реализуется модель идеального замкнутого пространства.

Амбивалентность Пространства

Это пространство наполнено амбивалентными чувствами: с одной стороны, это надежда на укрытие и полное чувство безопасности, а с другой — опасение и замкнутость, подобно камере, где звук и действия зациклены на себе.

Авторы Перформанса

Кирилл Архипов — композитор, член союза композиторов России, резидент musicAeterna и Дома Радио. Он исследует механизмы коммуникации и хрупкость человеческих взаимодействий.

— композитор, член союза композиторов России, резидент musicAeterna и Дома Радио. Он исследует механизмы коммуникации и хрупкость человеческих взаимодействий. Ирина Короткая — междисциплинарная художница и магистрантка программы Art&Science Университета ИТМО. Её творчество охватывает темы физики, геологии и астрономии через призму современных философских идей.

— междисциплинарная художница и магистрантка программы Art&Science Университета ИТМО. Её творчество охватывает темы физики, геологии и астрономии через призму современных философских идей. Анастасия Балуева — актриса и перформер, работающая с пластическими и голосовыми возможностями человеческого тела.

Программа AVlab

Программа AVlab от «Лаборатории новых медиа» посвящена актуализации аудиовизуального подхода в лайв-перформансах. Зрителей ждут коллаборации между аудио- и медиахудожниками, мультижанровый подход, а также лекции и воркшопы от артистов с различным опытом и творческим бэкграундом.