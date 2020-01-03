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Август: Графство Осейдж
Билеты от 1000₽
Киноафиша Август: Графство Осейдж

Спектакль Август: Графство Осейдж

Семейная история в видеодекорациях
Постановка
Театр им. Маяковского 18+
Продолжительность 3 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Семейные тайны в доме Уэстонов

Пьеса Трейси Леттса «Август. Графство Осейдж» была поставлена на ведущих сценах мира и удостоена Пулитцеровской премии. В Театре им. Маяковского состоялась первая постановка этой пьесы в Москве, открывая зрителям новые горизонты американской драматургии.

Действие пьесы разворачивается в городе Талса, штат Оклахома, куда съезжаются члены семьи Уэстонов. В отчем доме каждый скрывает свои скелеты в шкафу, и постепенно становятся явными те тайны, которые обычно прячутся за фасадом благополучной семьи. Сплетающиеся истории членов семьи приводят к раскрытию болезненных истин.

Геометрия и мэппинг в сценографии
Для сценического воплощения постановки латышский художник Гинтс Габранс создает геометрическую конструкцию, представляющую собой современный дом. С помощью технологии мэппинга на белых стенах декораций появляется 3D-модель дома Уэстонов. Этот дом становится не просто сценическим элементом, а символом, открывающим свои тайны, словно рентген, просвечивающий скелет семейной истории.

Режиссер
Гирт Эцис
В ролях
Юрий Никулин
Евгения Симонова
Анна Ардова
Игорь Марычев
Дарья Хорошилова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 октября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 1000 ₽
21 ноября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Август: Графство Осейдж Август: Графство Осейдж Август: Графство Осейдж Август: Графство Осейдж Август: Графство Осейдж

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