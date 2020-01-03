Спектакль Август: Графство Осейдж

Семейные тайны в доме Уэстонов

Пьеса Трейси Леттса «Август. Графство Осейдж» была поставлена на ведущих сценах мира и удостоена Пулитцеровской премии. В Театре им. Маяковского состоялась первая постановка этой пьесы в Москве, открывая зрителям новые горизонты американской драматургии.

Действие пьесы разворачивается в городе Талса, штат Оклахома, куда съезжаются члены семьи Уэстонов. В отчем доме каждый скрывает свои скелеты в шкафу, и постепенно становятся явными те тайны, которые обычно прячутся за фасадом благополучной семьи. Сплетающиеся истории членов семьи приводят к раскрытию болезненных истин.

Геометрия и мэппинг в сценографии

Для сценического воплощения постановки латышский художник Гинтс Габранс создает геометрическую конструкцию, представляющую собой современный дом. С помощью технологии мэппинга на белых стенах декораций появляется 3D-модель дома Уэстонов. Этот дом становится не просто сценическим элементом, а символом, открывающим свои тайны, словно рентген, просвечивающий скелет семейной истории.