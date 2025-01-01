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Avenuepluggg
Билеты от 1200₽
Киноафиша Avenuepluggg

Avenuepluggg

16+
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Сольный концерт Avenuepluggg в Москве и Петербурге

Один из самых перспективных рэп-артистов российского андеграунда, Avenuepluggg, готов порадовать своих поклонников сольным концертом. Этот артист уже успел заявить о себе благодаря релизу Ape Shit, который завоевал внимание слушателей и критиков.

В активе Avenuepluggg также четыре совместных трека со знаменитым Скриптонитом, что подчеркивает его статус в музыкальной индустрии. А недавно вышедший сингл «Аппетит» стал ярким дополнением к его творчеству и привлек еще больше слушателей.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 ноября
Урбан Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»
20:00 от 1200 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 16 ноября
Factory 3 Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40, литера Д, пространство «Порт Севкабель»
20:00 от 1000 ₽

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