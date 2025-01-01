Сольный концерт Avenuepluggg в Москве и Петербурге

Один из самых перспективных рэп-артистов российского андеграунда, Avenuepluggg, готов порадовать своих поклонников сольным концертом. Этот артист уже успел заявить о себе благодаря релизу Ape Shit, который завоевал внимание слушателей и критиков.

В активе Avenuepluggg также четыре совместных трека со знаменитым Скриптонитом, что подчеркивает его статус в музыкальной индустрии. А недавно вышедший сингл «Аппетит» стал ярким дополнением к его творчеству и привлек еще больше слушателей.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!