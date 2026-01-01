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Аве Мария. Орган, хор, голос
Киноафиша Аве Мария. Орган, хор, голос

Аве Мария. Орган, хор, голос

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт "Аве Мария": классика, которая звучит вечно

Слова "Аве Мария" — одни из самых известных в католической молитве, уходящей корнями в Евангелие от Луки. Этот возвышенный текст вдохновил множество композиторов на создание знаменитых произведений, которые поражают своей красотой и мощью. С момента своего возникновения более пятидесяти выдающихся музыкантов разных эпох обратились к этому каноническому латинскому тексту.

Среди них — Иоганн Себастьян Бах, Вольфганг Амадей Моцарт, Ференц Лист, Шарль Гуно и Франц Шуберт. Конкретно "Аве Мария" Шуберта, написанное на берегу горного озера Траун в 1825 году, стало частью вокального цикла, основанного на поэме "Дева Озера" Вальтера Скотта. Умиротворяющая музыка, обращающаяся к Деве Марии с просьбой о заступничестве, завоевала сердца слушателей и исполнителей на протяжении двух столетий.

Этот концерт станет ярким подтверждением того, что классические произведения продолжают находить живой отклик в современном культурном пространстве. Исполнители: лауреаты международных конкурсов Татьяна Ланская (сопрано) и Ольга Котлярова (орган), а также Концертный хор школы-студии Санкт-Петербургской Государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова под художественным руководством и дирижированием Марии Романовой.

Программа концерта

  • Дж. Каччини
  • А. Вивальди
  • И.С. Бах
  • Ф. Шуберт
  • С. Франк

Не упустите возможность стать частью музыкального вечера, в котором сливаются традиции и современность, а магия классической музыки продолжает вдохновлять сердца.

Купить билет на концерт Аве Мария. Орган, хор, голос

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В других городах
Октябрь
4 октября воскресенье
19:00
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
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