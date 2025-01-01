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Ave Maria
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Ave Maria

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О концерте/спектакле

Входит в Абонемент 5 Большая классика Симфонический оркестр Программа Арии, дуэты и ансамбли из опер русских и зарубежных композиторов в исполнении лауреатов XXVII Международного конкурса вокалистов имени М.И. Глинки Специальный гость — Альбина Шагимуратова (сопрано) Знаменитое «Ангельское приветствие» в исполнении оперной дивы! Эмоциональные арии, дуэты и ансамбли найдут отклик в душе каждого слушателя. Участники Уральский молодёжный симфонический оркестр Филатов Дмитрий Бегунович Екатерина (сопрано) Лукаш Екатерина (меццо-сопрано) Бородулин Иван (контратенор) Назиров Отабек (тенор), Узбекистан Федотов Константин (бас)

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 9 ноября
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
18:00 от 1500 ₽

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