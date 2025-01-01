Входит в Абонемент 5 Большая классика Симфонический оркестр Программа Арии, дуэты и ансамбли из опер русских и зарубежных композиторов в исполнении лауреатов XXVII Международного конкурса вокалистов имени М.И. Глинки Специальный гость — Альбина Шагимуратова (сопрано) Знаменитое «Ангельское приветствие» в исполнении оперной дивы! Эмоциональные арии, дуэты и ансамбли найдут отклик в душе каждого слушателя. Участники Уральский молодёжный симфонический оркестр Филатов Дмитрий Бегунович Екатерина (сопрано) Лукаш Екатерина (меццо-сопрано) Бородулин Иван (контратенор) Назиров Отабек (тенор), Узбекистан Федотов Константин (бас)