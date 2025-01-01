Рождественский концерт в соборе

Величественный католический храм Лурдской Божией Матери приглашает вас на органно-хоровой концерт «Ave Maria. Рождество». Это особый музыкальный вечер, который подарит незабываемые моменты в преддверии светлого праздника.

Программа вечера

В программе концерта вы услышите шедевры от известных композиторов. Среди произведений будут звучать сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Шарля Гуно, Якоба Аркадельта и современных авторов, таких как Роберт Прайзман, Яакко Мянтюярви и Екатерина Шатрова. Так, зрителей ждет встреча с классикой и современными интерпретациями, посвященными Богородице.

Исполнители

На сцене выступят:

Камерный хор LAUDA

Елена Рябко (орган)

Дирижёр — Марина Киреева

Хормейстер — Ирина Махлай

Концерт «Ave Maria. Рождество» станет настоящим украшением вашего праздничного настроения и вызовет восторг у всех любителей классической музыки и поклонников произведений о Богородице.