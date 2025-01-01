Меню
Ave Maria. Рождество
Киноафиша Ave Maria. Рождество

Ave Maria. Рождество

0+
Возраст 0+

О концерте

Рождественский концерт в соборе

Величественный католический храм Лурдской Божией Матери приглашает вас на органно-хоровой концерт «Ave Maria. Рождество». Это особый музыкальный вечер, который подарит незабываемые моменты в преддверии светлого праздника.

Программа вечера

В программе концерта вы услышите шедевры от известных композиторов. Среди произведений будут звучать сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Шарля Гуно, Якоба Аркадельта и современных авторов, таких как Роберт Прайзман, Яакко Мянтюярви и Екатерина Шатрова. Так, зрителей ждет встреча с классикой и современными интерпретациями, посвященными Богородице.

Исполнители

На сцене выступят:

  • Камерный хор LAUDA
  • Елена Рябко (орган)
  • Дирижёр — Марина Киреева
  • Хормейстер — Ирина Махлай

Концерт «Ave Maria. Рождество» станет настоящим украшением вашего праздничного настроения и вызовет восторг у всех любителей классической музыки и поклонников произведений о Богородице.

Купить билет на концерт Ave Maria. Рождество

Декабрь
20 декабря суббота
14:00
Римско-католическая церковь Лурдской Божьей Матери Санкт-Петербург, Ковенский пер., 7
от 1000 ₽

