Ave Maria. Орган, вокал, хор, скрипка

В римско-католическом кафедральном соборе на Малой Грузинской пройдет уникальный концерт, посвященный Деве Марии. В программе — произведения великих композиторов: Иоганна Себастьяна Баха, Франца Шуберта, Камиля Сен-Санса и Джованни Баттиста Перголези, а также «Литания к Чёрной Богоматери» французского композитора Франсиса Пуленка.
Это произведение стало кульминацией изменения мировоззрения Пуленка. После встречи с черной статуей Мадонны в церкви города Рокамадуре, он испытал духовное пробуждение, что вдохновило его на создание этого произведения.
Концерт посвящен любителям классической музыки и поклонникам религиозных произведений. Исполнителем программы станет:
Эти музыкальные шедевры особенно эффектно прозвучат в соборном пространстве под сводами с цветными витражами, создавая неповторимую атмосферу.
Не упустите возможность насладиться прекрасной музыкальной программой в исполнении талантливых музыкантов в этот особенный день.