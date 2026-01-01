Ave Maria. Орган, вокал, хор, скрипка

Концерт в римско-католическом соборе на Малой Грузинской

В римско-католическом кафедральном соборе на Малой Грузинской пройдет уникальный концерт, посвященный Деве Марии. В программе — произведения великих композиторов: Иоганна Себастьяна Баха, Франца Шуберта, Камиля Сен-Санса и Джованни Баттиста Перголези, а также «Литания к Чёрной Богоматери» французского композитора Франсиса Пуленка.

Это произведение стало кульминацией изменения мировоззрения Пуленка. После встречи с черной статуей Мадонны в церкви города Рокамадуре, он испытал духовное пробуждение, что вдохновило его на создание этого произведения.

Исполнители

Концерт посвящен любителям классической музыки и поклонникам религиозных произведений. Исполнителем программы станет:

Камерный хор «Magnificat» при римско-католическом кафедральном соборе в Москве под руководством художественного руководителя и дирижера Натальи Назаровой, лауреатов международных конкурсов.

Вокальный дуэт Melody, состоящий из Светланы Полянской (сопрано) и Ольги Надеждиной (контральто).

Скрипач Вильям Хайло.

Титулярная органистка Марина Омельченко (орган).

Эти музыкальные шедевры особенно эффектно прозвучат в соборном пространстве под сводами с цветными витражами, создавая неповторимую атмосферу.

Не упустите возможность насладиться прекрасной музыкальной программой в исполнении талантливых музыкантов в этот особенный день.