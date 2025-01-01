Ave Maria. Орган при свечах в соборе

Команда IMAYC приглашает вас на уникальную серию концертов в Шведской церкви Святой Екатерины — настоящем архитектурном памятнике Санкт-Петербурга. Это мероприятие станет идеальным выбором для истинных меломанов и ценителей прекрасного!
Церковь была построена в 1865 году по проекту архитектора Карла Карловича Андерсона и расположена в живописном уголке города, на пересечении Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Псевдороманский стиль, богатая история и удивительная акустика создают атмосферу, в которой музыка звучит особенно волшебно.
В программе концерта вас ждет мощный космический орган, который будет сочетаться с серебристым сопрано. Звучат классические произведения органного репертуара и знаменитые Ave Maria композиторов-романтиков:
Концерт будут исполнять лауреаты международных конкурсов:
Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут. Рекомендуется для зрителей старше шести лет. Не упустите возможность насладиться музыкой в уникальной атмосфере!