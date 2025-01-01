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Ave Maria. Орган при свечах в соборе
Киноафиша Ave Maria. Орган при свечах в соборе

Ave Maria. Орган при свечах в соборе

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт в Шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC приглашает вас на уникальную серию концертов в Шведской церкви Святой Екатерины — настоящем архитектурном памятнике Санкт-Петербурга. Это мероприятие станет идеальным выбором для истинных меломанов и ценителей прекрасного!

История церкви

Церковь была построена в 1865 году по проекту архитектора Карла Карловича Андерсона и расположена в живописном уголке города, на пересечении Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Псевдороманский стиль, богатая история и удивительная акустика создают атмосферу, в которой музыка звучит особенно волшебно.

Программа концерта

В программе концерта вас ждет мощный космический орган, который будет сочетаться с серебристым сопрано. Звучат классические произведения органного репертуара и знаменитые Ave Maria композиторов-романтиков:

  • Иоганн Себастьян Бах — Хоральная прелюдия "Ich ruf' zu dir, Herr Jesu Christ"
  • Шарль Гуно — Ave Maria
  • Франц Шуберт — Ave Maria
  • Пьетро Масканьи — Ave Maria
  • Владимир Вавилов — Ave Maria (приписывалось Джулио Каччини)
  • Микаэл Таривердиев — "Снег над Ленинградом" из к/ф "Ирония судьбы, или С легким паром"

Исполнители

Концерт будут исполнять лауреаты международных конкурсов:

  • Евгения Капитонова — сопрано
  • Иван Мокшин — орган

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут. Рекомендуется для зрителей старше шести лет. Не упустите возможность насладиться музыкой в уникальной атмосфере!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
19:30 от 1600 ₽

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