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Ave Maria. Орган при свечах в соборе. Органный концерт
Киноафиша Ave Maria. Орган при свечах в соборе. Органный концерт

Ave Maria. Орган при свечах в соборе. Органный концерт

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Незабываемая музыкальная серия в Шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC рада представить серию концертов, которые обещают стать настоящим подарком для меломанов и ценителей прекрасного. Эти уникальные музыкальные события пройдут в Шведской церкви Святой Екатерины — архитектурном памятнике Санкт-Петербурга.

Уникальная атмосфера

Церковь была построена в 1865 году по проекту архитектора Карла Карловича Андерсона и расположена в одном из самых живописных мест города, на углу пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Это место славится своей богатой историей, атмосферой псевдороманского стиля и удивительной акустикой.

Концертная программа

В программе концерта мощный космический орган соединится с серебристым сопрано. Зрителей ожидают классические произведения органного репертуара, а также самые известные версии Ave Maria, включая:

  • Иоганн Себастьян Бах — Концерт ля минор BWV 593
  • Шарль Гуно — Ave Maria
  • Сезар Франк — Прелюдия
  • Франц Шуберт — Ave Maria
  • Габриэль Пьерне — Прелюдия
  • Владимир Вавилов — Ave Maria (приписывалось Джулио Каччини)
  • Иоганн Себастьян Бах — Прелюдия и фуга ре мажор
  • Пьетро Масканьи — Ave Maria
  • Луи Лефебюр-Вели — Концертное болеро
  • Уильям Гомес — Ave Maria
  • Шарль-Мари Видор — Allegro из органной симфонии № 6

Исполнители

Концерт будет исполнен лауреатами международных конкурсов:

  • Евгения Капитонова — сопрано
  • Эльнора Гросс — орган
  • Электронный орган Johannus

Продолжительность и рекомендации

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут. Мероприятие рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет.

Не упустите возможность насладиться музыкой в этом прекрасном месте!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 сентября
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
19:30 от 1600 ₽

Фотографии

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