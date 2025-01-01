Ave Maria. Орган при свечах в соборе. Органный концерт

Незабываемая музыкальная серия в Шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC рада представить серию концертов, которые обещают стать настоящим подарком для меломанов и ценителей прекрасного. Эти уникальные музыкальные события пройдут в Шведской церкви Святой Екатерины — архитектурном памятнике Санкт-Петербурга.

Уникальная атмосфера

Церковь была построена в 1865 году по проекту архитектора Карла Карловича Андерсона и расположена в одном из самых живописных мест города, на углу пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Это место славится своей богатой историей, атмосферой псевдороманского стиля и удивительной акустикой.

Концертная программа

В программе концерта мощный космический орган соединится с серебристым сопрано. Зрителей ожидают классические произведения органного репертуара, а также самые известные версии Ave Maria, включая:

Иоганн Себастьян Бах — Концерт ля минор BWV 593

Шарль Гуно — Ave Maria

Сезар Франк — Прелюдия

Франц Шуберт — Ave Maria

Габриэль Пьерне — Прелюдия

Владимир Вавилов — Ave Maria (приписывалось Джулио Каччини)

Иоганн Себастьян Бах — Прелюдия и фуга ре мажор

Пьетро Масканьи — Ave Maria

Луи Лефебюр-Вели — Концертное болеро

Уильям Гомес — Ave Maria

Шарль-Мари Видор — Allegro из органной симфонии № 6

Исполнители

Концерт будет исполнен лауреатами международных конкурсов:

Евгения Капитонова — сопрано

— сопрано Эльнора Гросс — орган

— орган Электронный орган Johannus

Продолжительность и рекомендации

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут. Мероприятие рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет.

Не упустите возможность насладиться музыкой в этом прекрасном месте!