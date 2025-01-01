Ave Maria. Орган при свечах в соборе. Органный концерт

Команда IMAYC рада представить серию концертов, которые обещают стать настоящим подарком для меломанов и ценителей прекрасного. Эти уникальные музыкальные события пройдут в Шведской церкви Святой Екатерины — архитектурном памятнике Санкт-Петербурга.
Церковь была построена в 1865 году по проекту архитектора Карла Карловича Андерсона и расположена в одном из самых живописных мест города, на углу пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Это место славится своей богатой историей, атмосферой псевдороманского стиля и удивительной акустикой.
В программе концерта мощный космический орган соединится с серебристым сопрано. Зрителей ожидают классические произведения органного репертуара, а также самые известные версии Ave Maria, включая:
Концерт будет исполнен лауреатами международных конкурсов:
Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут. Мероприятие рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет.
Не упустите возможность насладиться музыкой в этом прекрасном месте!