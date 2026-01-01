Ave Maria. Орган, хор, солисты

Концерт «Ave Maria» в римско-католическом кафедральном соборе

В римско-католическом кафедральном соборе на Малой Грузинской пройдет концерт под названием «Ave Maria». Гостям предложат насладиться произведениями великих композиторов, таких как Бах, Шуберт, Сен-Санс и Перголези. Исполнители концерта — вокальный дуэт MELODY, лауреаты международных конкурсов Светлана Полянская (сопрано) и Ольга Надеждина (контральто), а также камерный хор «Magnificat» под руководством Натальи Назаровой. Также выступят скрипач Вильям Хайло и органистка Марина Омельченко.

Этот концерт особенно понравится любителям классической музыки и поклонникам религиозных композиций. В стенах великолепного собора, с его готическими сводами и цветными витражами, такие мелодии звучат особенно выразительно.

Уникальная программа

В рамках концерта прозвучат богородичные мелодии, охватывающие различные эпохи — от Средневековья и до наших дней. Программа включает шедевры, такие как «Ave Maria» Шуберта и Каччини, а также импровизации на григорианский хорал и современные песнопения.

Исполнители

Вокальный дуэт MELODY

Светлана Полянская (сопрано)

Ольга Надеждина (контральто)

Вильям Хайло (скрипка)

Камерный хор «Magnificat»

Художественный руководитель — Наталья Назарова

Анастасия Сидякова (сопрано)

Марина Омельченко (орган)

Програмная палитра

В концерте будут представлены произведения композиторов, таких как И. С. Бах, Дж. Фрескобальди, Дж. Б. Перголези, Ф. Шуберт, К. Сен-Санс и другие.