Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Марсупилами. Пушистый круиз» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Ave Maria. Орган, хор, солисты
Билеты от 1000₽
Киноафиша Ave Maria. Орган, хор, солисты

Ave Maria. Орган, хор, солисты

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте

Концерт «Ave Maria» в римско-католическом кафедральном соборе

В римско-католическом кафедральном соборе на Малой Грузинской пройдет концерт под названием «Ave Maria». Гостям предложат насладиться произведениями великих композиторов, таких как Бах, Шуберт, Сен-Санс и Перголези. Исполнители концерта — вокальный дуэт MELODY, лауреаты международных конкурсов Светлана Полянская (сопрано) и Ольга Надеждина (контральто), а также камерный хор «Magnificat» под руководством Натальи Назаровой. Также выступят скрипач Вильям Хайло и органистка Марина Омельченко.

Этот концерт особенно понравится любителям классической музыки и поклонникам религиозных композиций. В стенах великолепного собора, с его готическими сводами и цветными витражами, такие мелодии звучат особенно выразительно.

Уникальная программа

В рамках концерта прозвучат богородичные мелодии, охватывающие различные эпохи — от Средневековья и до наших дней. Программа включает шедевры, такие как «Ave Maria» Шуберта и Каччини, а также импровизации на григорианский хорал и современные песнопения.

Исполнители

  • Вокальный дуэт MELODY
  • Светлана Полянская (сопрано)
  • Ольга Надеждина (контральто)
  • Вильям Хайло (скрипка)
  • Камерный хор «Magnificat»
  • Художественный руководитель — Наталья Назарова
  • Анастасия Сидякова (сопрано)
  • Марина Омельченко (орган)

Програмная палитра

В концерте будут представлены произведения композиторов, таких как И. С. Бах, Дж. Фрескобальди, Дж. Б. Перголези, Ф. Шуберт, К. Сен-Санс и другие.

Купить билет на концерт Ave Maria. Орган, хор, солисты

Помощь с билетами
Май
15 мая пятница
21:00
Римско-католический кафедральный собор Москва, М.Грузинская, 27/13
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Ирина Понаровская
18+
Эстрада
Ирина Понаровская
24 сентября в 21:00 Petter
от 9500 ₽
Filatov & Karas. Все хиты!
18+
Поп Электронная музыка Электропоп Хаус
Filatov & Karas. Все хиты!
3 апреля в 19:30 Руки вверх!
от 2200 ₽
Сергей Галанин и группа СерьГа
18+
Рок
Сергей Галанин и группа СерьГа
28 сентября в 21:00 Petter
от 7500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше